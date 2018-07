Redoine Faïd: un syndicat de policiers répond à Béatrice Dalle

Le message de soutien de Béatrice Dalle dans lequel elle apportait son soutien à Redoine Faïd n'en finit pas de faire réagir.



Le Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM) a répondu à l'actrice, qui avait notamment écrit sur son compte Instagram à l'attention du braqueur que "toute la France est avec toi" après son évasion par hélicoptère de la prison de Réau et qu'elle s'apprêtait à danser le Mia pour fêter ça.



"Etes-vous maman, Béatrice?", interroge d'emblée le syndicat policier dans sa lettre ouverte, qui évoque ensuite le cas de la policière Aurélie Fouquet, tuée lors d'un braquage raté dans le Val-de-Marne mené par Redoine Faïd: "Je vais vous présenter une personne. Cette personne s'appelle Aurélie. (...) Aurélie était policière. Je dis était, car Aurélie n'est plus. Le 20 mai 2010, elle a été assassinée froidement par le gang dirigé par Redoine FAID, en faisant simplement son job de policière".



"Je vous demande si vous êtes maman, car je me demande si vous avez encore un cœur de maman", continue le SDPM. "Car voyez-vous, pendant que vous dansez, un petit garçon est en train de grandir, avec pour seul souvenir des photos".



"Non, la France n'est pas derrière Redoine. Les voyous, et leurs associés sans-cœur et sans valeur peut-être. Mais ne rabaissez pas la France à cette monstruosité, est-il encore écrit dans cette lettre ouverte. Tous les jours, des femmes et des hommes se battent pour que cette vermine ne se répande pas. Et soyez heureuse que si un jour, elle arrache l'un de vos proches, l'on ne vous dise pas: 'vous rigoliez, et bien dansez maintenant'".