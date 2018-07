Redoine Faïd: Le braqueur récidiviste s'évade de nouveau de prison par hélicoptère

Redoine Faïd a été condamné en avril à 25 ans de prison. Il est accusé d'avoir été l'organisateur de l'immense braquage raté ayant entraîné la mort de la policière municipale Aurélie Fouquet en 2010.



Ce braqueur récidiviste s'est échappé de la prison de Reau, en Seine-et-Marne, ce dimanche. Il aurait été aidé par trois complices, comme le souligne des sources policières à nos confrères de France 3. Ces derniers, armés, l'auraient donc extrait du parloir, pour ensuite le faire évacuer par hélicoptère.



Toujours selon les mêmes sources, l'hélicoptère a été retrouvé brûlé, non loin du Bourget, en Seine-Saint-Denis. Il n'y aurait cependant aucun blessé.



Pour rappel, Redoine Faïd s'était d'ores et déjà évadé de la prison de Sequedin, près de Lille, en 2013. Il avait pris quatre surveillants en otage et fait sauter les portes de la prison à l'explosif.