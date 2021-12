A la Une . Redistribution : La Réunion en 3ème position des régions françaises

Les régions ultramarines sont celles pour lesquelles les transferts nets en faveur des ménages sont les plus élevés, rapporte le site FIPECO. La Réunion arrive en troisième position. Par N.P - Publié le Dimanche 5 Décembre 2021 à 06:42





Il en ressort que la Guadeloupe est la région pour laquelle les transferts nets en faveur des ménages sont les plus élevés, avec 9100 euros par habitant. La Martinique arrive en deuxième position avec 8100 euros par habitant tandis que notre île arrive à la troisième place (7800 euros). Le site souligne que la moyenne des cinq régions ultramarines (7300 euros) est nettement au-dessus de la moyenne nationale (3600 euros).



Les prestations sociales plus faibles mais les impôts beaucoup plus faibles



"Les régions ultramarines sont caractérisées par des prestations sociales plus faibles que la moyenne nationale, ce qui peut pour partie tenir à une part plus faible de retraités dans la population. Les cotisations sociales y sont également plus faibles et les transferts sociaux y sont globalement plus favorables", précise FIPECO. "Les services publics y sont un peu plus importants que dans l’ensemble de la France mais l’écart est limité. Le poids des impôts directs sur les ménages y est surtout beaucoup plus faible si bien que les transferts non sociaux y sont globalement bien plus favorables", est-il précisé.



Dans le détail, les régions ultramarines perçoivent par habitant 4000 euros de prestations sociales contre 7500 pour la France entière, et les services publics représentent 7400 euros (7000 pour la France entière). Les impôts directs s'élèvent à 1000 euros pour les régions ultramarines, contre 3700 au niveau national. Enfin, 3100 euros de cotisations sont estimées, contre 7100 pour toute la France.



