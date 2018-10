La grande Une Redevables de la taxe foncière 2018 alors que leur bien a déjà été vendu Le service des impôts de Saint-Pierre accuse un retard important dans le traitement des dossiers des contribuables. Résultat : des impositions qui n'ont plus lieu d'être ont eu le temps d'être expédiées aux contribuables concernés.

Une taxe foncière 2018 de centaines à des milliers d’euros à payer alors que le bien a déjà été vendu. C’est la mauvaise surprise qu’un certain nombre de propriétaires du sud et de l’ouest de l’île ont reçu ces dernières semaines dans leurs boites aux lettres.



Le service de la publicité foncière de Saint-Pierre accuse en effet un important retard dans le traitement des dossiers des contribuables. La Réunion n’est pas le seul département concerné mais la quasi année de retard prise dans les publications des biens immobiliers s’en trouvent fortement touchées.



Des renforts de l'Hexagone demandés



Contactée, la direction Régionale des Finances publiques l’explique notamment par "l’accentuation des ventes et des constructions ces dernières années". La taxe foncière a été envoyée alors que les propriétaires qui ont vendu avant le 31 décembre 2017 ne sont plus redevables. "Nous mettons tout en oeuvre pour résorber ce retard", assure la DRIFP. Cette dernière a demandé à ce que des renforts de l’Hexagone soient envoyés, trois ou quatre agents, sans avoir obtenu de réponse pour le moment.



En attendant, la DRIFP a décidé de suspendre les poursuites pour les contribuables concernés avant envoi d’un avis de dégrèvement. Les fichiers cadastraux sont également touchés. Le site de Saint-Denis accumule également du retard mais dans une moindre mesure.



Reste que l’année prochaine, les nouveaux propriétaires se retrouveront avec deux taxes foncières à payer. "Le marché de l’immobilier bouge énormément à La Réunion avec la défiscalisation, mais cette situation aurait pu être évitée avec un peu d’anticipation", déplore Eric Metro de Solidaires Finances Publiques. Départs à la retraite, agents en formation… le site de Saint-Pierre manque de personnel dans un service qui exige une maîtrise des actes juridiques, "et ce n’est pas faute d’avoir tirer la sonnette d’alarme". "Des agents de la brigade nationale étaient déjà intervenus mais n’ont jamais réussi à résoudre le problème".



Le syndicaliste dénonce également un manque de communication de la direction qui "pratique la politique de l’autruche", laissant les contribuables dans l’inquiétude face à leur taxe foncière.

