National Redémarrer son téléphone régulièrement : voici pourquoi c'est important

Redémarrer son téléphone est une démarche essentielle à la bonne fonctionnalité de l’appareil. Peu de gens en sont conscients. Le site en ligne santeplusmag.com en fait état et explique à quelle fréquence il faut le faire. Par P.J - Publié le Samedi 4 Février 2023 à 17:12

Voici comment et pourquoi procéder à l’extinction de votre téléphone, très régulièrement.



Pour une bonne connexion et une charge impeccable, le smartphone Android ou Apple a besoin d’être éteint et redémarré de temps en temps. Eteindre le smartphone lui permet de mieux fonctionner. En étant éteint, votre téléphone intelligent n’aura plus à exécuter toutes les manipulations dites en « arrière-plan » dans l’’ombre, comme mettre à jour les messages, les applications etc.



Il a aussi besoin d’un système d’exploitation et de mises à jour. Comme sur votre ordinateur, ces mises à jour ont besoin d’un redémarrage pour prendre effet. Il est conseillé d’éteindre et de redémarrer son téléphone au moins tous les deux jours.



S’agissant des smartphones récents, il n’est pas nécessaire de les redémarrer régulièrement car ils disposent d’algorithmes avancés qui garantissent une bonne stabilité, selon Evgeny Tchertok, chef du département informatique chez Reksoft, dans des propos relayés par le média. Cependant, il précise que l’installation de nombreuses applications peut causer des perturbations. Pour éviter cela, il est recommandé de redémarrer l’appareil tous les trimestres, selon l’expert.



Il existe différentes raisons de débrancher son smartphone de temps en temps : pour optimiser la durée de vie de la batterie en réduisant le nombre de cycles de charge, pour résoudre des bugs ou des dysfonctionnements, c’est parfois l’occasion de prendre une pause technologique et de vous concentrer sur d’autres choses.



Le « mode avion » peut aussi soulager votre smartphone. Plus d’appels entrants, de géolocalisation, de courriels, et autres messages, mises à jour en arrière-plan bloquées et se déconnecte des réseaux est une bonne chose pour votre smartphone.



Ainsi, éteindre et redémarrer son smartphone permet d'offrir un répit à votre appareil : cela permet de soulager la mémoire tampon et aide votre téléphone à installer de nouvelles fonctions.