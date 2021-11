La grande Une Rédactrice d'un mémoire sur l'errance animale, elle milite pour la méthode du "capturer, stériliser, relâcher"

Anne Chevillot a rédigé un mémoire sur l'errance animale à La Réunion dans le cadre d'un diplôme universitaire "Animaux et sociétés" réalisé à l'Université de Rennes. Membre de l'antenne One Voice récemment implantée sur l'île, elle pointe du doigt l'absence de contrôles et d’application des peines prévues par la loi en matière de divagation et d’identification, mais aussi d'annonces non conformes sur les réseaux sociaux. Outre les sanctions pour endiguer le phénomène, la Saint-Pierroise milite notamment pour des solutions "plus éthiques" que le volet "captures-euthanasies" qui capte l'essentiel du budget dédié à la lutte contre ce fléau (sachant que La Réunion représente 1/5 des euthanasies au niveau national). Parmi les pistes de travail : tester sur un territoire, à titre expérimental, la méthode du "capturer, stériliser, relâcher". Interview. Par Marine Abat - Publié le Dimanche 21 Novembre 2021 à 18:40

Vous avez rédigé un mémoire sur l’errance animale, qu’en ressort-il ?



J'ai rédigé ce mémoire dans le cadre d'un D.U Animaux et sociétés à l'Université de Rennes. Après ma soutenance, j’ai été conviée par la DAAF à présenter mon mémoire devant le GEVEC et certaines intercommunalités.



Pour les indicateurs, je me suis référée au plan de lutte contre l’errance (qui a été mis en place en 2017 par le préfet en partenariat avec la DAAF, le GEVEC et les intercommunalités). Je trouve regrettable que dans les 298 pages du plan de lutte contre l’errance animale, la question du bien-être des animaux ne soit jamais abordée. J’ai donc rédigé mon mémoire à partir de cette problématique : comment concilier la gestion de l’errance tout en respectant le bien-être animal ?



Quel bilan dressez-vous ?



Le bilan est que l'errance animale à La Réunion est encore globalement gérée par le volet captures-euthanasies qui capte l'essentiel du budget dédié à cette question (budget de plus de 3 000 000 d’euros/an). Il existe pourtant des solutions plus éthiques pour gérer l'errance, d'autres pays les ont mis en application (Turquie, Pays-Bas, Royaume-Uni ...). A La Réunion, une économie de marché se serait-elle créée autour de la gestion de l’errance animale et freinerait-t-elle la mise en œuvre de mesures plus respectueuses du bien-être animal ? La question peut légitimement se poser.



Ce mémoire m'a permis aussi de mieux appréhender les enjeux de la question animale à l'échelle de notre île. La relation au chien est différente à La Réunion et cela peut s'expliquer par l'histoire de l'île et par des peurs transgénérationnelles mais cela ne doit pas être un facteur bloquant, au contraire ! Il devient urgent de développer des programmes de sensibilisation dans les écoles. Des mallettes pédagogiques ont déjà été mises en place par des acteurs de la protection animale, il est important que les chefs d'établissements mesurent l'importance de développer les valeurs d'empathie à l'école, un enfant qui respectera un animal, respectera aussi l'humain. Le LIEN entre les violences faites aux animaux et les violences intrafamiliales ne sont plus à démontrer, des études ont été faites à ce sujet et c’est un thème cher à One Voice.



Quelles causes avez-vous identifiées ?



Les causes de l'errance sont multiples. Suite à l’étude réalisée entre 2017 et 2018, il a été dénombré 73.000 chiens errants dont 32.000 seraient des chiens divagants ayant un propriétaire. Ces chiens divagants, non stérilisés et non identifiés, contribuent à la multiplication des chiens sur l’île.



L’absence de contrôles et d’application des peines prévues par la loi en matière de divagation et d’identification contribuent à déresponsabiliser les propriétaires d’animaux, de même que l’absence de peines en matière d’abandon qui est un délit puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans et d’une amende de 30.000 euros.



Les éleveurs non officiels, les dons et ventes de chiens et chats non stérilisés via les petites annonces et les réseaux sociaux viennent encore grossir le nombre d’animaux errants puisque c’est en moyenne 4500 chiens /mois qui naissent à La Réunion et dont une grande partie finira à la rue !



Quelles pistes de travail avez-vous pu dégager ?



* Proposer de tester sur un territoire, à titre expérimental, la méthode du "capturer, stériliser, relâcher" : interdite en métropole, cette méthode est permise dans les départements et territoires d’Outre-Mer par l’article R. 271-10 du décret n°2016-781 recodifiant les dispositions relatives à l’Outre-Mer du Code Rural et de la Pêche Maritime : "En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve que ces collectivités territoriales soient indemnes de la rage, le maire peut, par arrêté, faire procéder sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher".



"L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune. La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux".



Cette méthode permettrait d’élaborer progressivement des plans de stérilisation et de castration de plus grande ampleur. Peut être faudrait-il légiférer sur une obligation de stériliser les animaux à La Réunion.



* Proposer de créer davantage de refuges car actuellement il n’en existe que 2 sur l’île avec une capacité d’environ 100 places, ce qui est dérisoire compte tenu de la situation dramatique de l’île. A La Réunion, il y a davantage de places dans les fourrières que dans les refuges des SPA !



* Proposer la création d’un fichier répertoriant les propriétaires maltraitants afin qu’ils ne puissent plus adopter d’autres animaux.



* Proposer la création d’équipes de sensibilisation au respect de l’animal dans les quartiers



* Communiquer : Des campagnes de stérilisation et de sensibilisation plus visibles, en étant présent sur le terrain et en développant nos actions.



* Créer un réseau avec les partenaires locaux (les élus, forces de l’ordre, magistrats, DAAF, intercommunalités, associations …)



- Votre mémoire est-il en libre accès ?



Je le transmets quand on me le demande. J'aurais aimé le faire publier localement.



- Une antenne One Voice vient d’ouvrir à La Réunion, quelles sont ses missions et axes de travail ?



L'antenne One Voice La Réunion est toute récente puisqu’elle a été créée le 10 septembre 2021, elle est la première antenne One Voice dans les DOM. Nous sommes deux référentes : Céline Chantal dans l'ouest et moi-même dans le sud. Nous créons petit à petit notre groupe de militants avec les personnes qui ont rejoint le groupe privé, actuellement 25 personnes.



Nous avons pour missions d'une part, de faire connaître les grands combats menés par One Voice au plan national : l'exploitation des animaux à des fins de divertissements (cirques et delphinariums), l'expérimentation animale, la chasse, la mode cruelle de la fourrure... et d'autre part, bien sûr de mener des actions afin de lutter dignement contre l'errance animale à La Réunion.



Notre objectif est de lutter contre cette errance tout en prenant en considération le bien-être animal. 84% des Français se disent aujourd'hui préoccupés par la question de la défense des animaux et 47% des personnes interrogées affirment que le critère du bien-être animal va influencer leur choix de vote lors des prochaines présidentielles de 2022.



A La Réunion, l'errance animale est majoritairement gérée par les captures et euthanasies. 85% des animaux entrés en fourrière sont euthanasiés et ce chiffre reste stable malgré la mise en place du plan de lutte contre l'errance animale à La Réunion depuis 2017. La plupart des animaux tués dans les fourrières sont pourtant des animaux en bonne santé.



Notre première action a été l'envoi d'un courrier aux députés et sénateurs de La Réunion afin de les rencontrer et de pouvoir discuter avec eux de cette prise en compte du bien-être animal.



Comment ce mémoire pourra-t-il vous servir d’appui dans vos actions ?



Certaines personnes ont encore tendance à ne pas prendre la question de la bientraitance animale suffisamment au sérieux. C’est une question qui est encore trop souvent jugée comme sans intérêt, voire sujette à railleries.



Je pense donc que ce mémoire peut me donner plus de légitimité, puisque l’étude de cette question m’a permis de mieux connaître les difficultés/enjeux de la lutte contre l’errance, mais aussi de voir que des solutions existent et permettent de réduire l’errance sans mettre à mort les animaux.



Comment se matérialise l'appui de l'ONG au quotidien ?



Nous avons l’appui de l'association One Voice au niveau logistique et au niveau juridique puisque nous sommes en contact régulier avec l’avocate de l’association.



Un groupe privé et une page publique "Je suis la voix des animaux - La Réunion" ont été créés sur Facebook. Le groupe privé



La page publique

Nous faisons régulièrement des publications sur le sujet de l’errance.



One Voice lutte contre l'errance féline et a mené des campagnes pour réclamer un plan d’urgence de stérilisation. Nous espérons pouvoir développer le « chatipi » à La Réunion qui est un programme mis en place par One Voice pour les chats sans abri.



Avec la création de cette antenne à La Réunion, nous espérons ainsi que la question de l'errance canine s'inscrira dans les prochains combats de One Voice puisque One Voice a déjà mené des actions juridiques à la Réunion :



En 2017, One Voice a mis en demeure le préfet de l’île de La Réunion de prendre des mesures contre l’errance des chiens et des chats afin de lutter contre les euthanasies massives.



Elle a aussi déposé le 23 février 2017 un recours en référé pour suspendre l’arrêté du préfet, autorisant un vaste plan d'empoisonnements et de piégeages aveugles sous couvert de régulation.



En avril, la campagne de recrutement de deux lieutenants de louveterie a été lancée, One Voice a dénoncé cette méthode de « régulation » et a demandé que la stérilisation soit obligatoire.



En 2020, à La Réunion, les louvetiers ont pris leur fonction mais le préfet a déclaré qu’ils n’abattraient pas les chiens.



Une collaboration avec les autres associations de l’île est-elle prévue ?



Bien sûr. Nous avons déjà adressé un message à la plupart des associations de l'île et aux personnes œuvrant pour la défense des animaux.



Nous n'avons pas comme objectif la prise en charge des animaux et nous n'avons pas de familles d'accueil, plusieurs associations et particuliers effectuent déjà ce travail.



En revanche, nous pouvons relayer sur notre page publique les demandes des associations.



Nous pouvons nous associer aux acteurs de la protection animale pour informer et communiquer, par exemple lors de collectes pour les animaux ou lors de marches de sensibilisation, etc…



Pour télécharger le mémoire d'Anne Chevillot : J'ai rédigé ce mémoire dans le cadre d'un D.U Animaux et sociétés à l'Université de Rennes. Après ma soutenance, j’ai été conviée par la DAAF à présenter mon mémoire devant le GEVEC et certaines intercommunalités.Pour les indicateurs, je me suis référée au plan de lutte contre l’errance (qui a été mis en place en 2017 par le préfet en partenariat avec la DAAF, le GEVEC et les intercommunalités). Je trouve regrettable que dans les 298 pages du plan de lutte contre l’errance animale, la question du bien-être des animaux ne soit jamais abordée. J’ai donc rédigé mon mémoire à partir de cette problématique : comment concilier la gestion de l’errance tout en respectant le bien-être animal ?Le bilan est que l'errance animale à La Réunion est encore globalement gérée par le volet captures-euthanasies qui capte l'essentiel du budget dédié à cette question (budget de plus de 3 000 000 d’euros/an). Il existe pourtant des solutions plus éthiques pour gérer l'errance, d'autres pays les ont mis en application (Turquie, Pays-Bas, Royaume-Uni ...). A La Réunion, une économie de marché se serait-elle créée autour de la gestion de l’errance animale et freinerait-t-elle la mise en œuvre de mesures plus respectueuses du bien-être animal ? La question peut légitimement se poser.Ce mémoire m'a permis aussi de mieux appréhender les enjeux de la question animale à l'échelle de notre île. La relation au chien est différente à La Réunion et cela peut s'expliquer par l'histoire de l'île et par des peurs transgénérationnelles mais cela ne doit pas être un facteur bloquant, au contraire ! Il devient urgent de développer des programmes de sensibilisation dans les écoles. Des mallettes pédagogiques ont déjà été mises en place par des acteurs de la protection animale, il est important que les chefs d'établissements mesurent l'importance de développer les valeurs d'empathie à l'école, un enfant qui respectera un animal, respectera aussi l'humain. Le LIEN entre les violences faites aux animaux et les violences intrafamiliales ne sont plus à démontrer, des études ont été faites à ce sujet et c’est un thème cher à One Voice.Les causes de l'errance sont multiples. Suite à l’étude réalisée entre 2017 et 2018, il a été dénombré 73.000 chiens errants dont 32.000 seraient des chiens divagants ayant un propriétaire. Ces chiens divagants, non stérilisés et non identifiés, contribuent à la multiplication des chiens sur l’île.L’absence de contrôles et d’application des peines prévues par la loi en matière de divagation et d’identification contribuent à déresponsabiliser les propriétaires d’animaux, de même que l’absence de peines en matière d’abandon qui est un délit puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans et d’une amende de 30.000 euros.Les éleveurs non officiels, les dons et ventes de chiens et chats non stérilisés via les petites annonces et les réseaux sociaux viennent encore grossir le nombre d’animaux errants puisque c’est en moyenne 4500 chiens /mois qui naissent à La Réunion et dont une grande partie finira à la rue !* Proposer de tester sur un territoire, à titre expérimental, la méthode du "capturer, stériliser, relâcher" : interdite en métropole, cette méthode est permise dans les départements et territoires d’Outre-Mer par l’article R. 271-10 du décret n°2016-781 recodifiant les dispositions relatives à l’Outre-Mer du Code Rural et de la Pêche Maritime : "En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve que ces collectivités territoriales soient indemnes de la rage, le maire peut, par arrêté, faire procéder sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher"."L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune. La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux".Cette méthode permettrait d’élaborer progressivement des plans de stérilisation et de castration de plus grande ampleur. Peut être faudrait-il légiférer sur une obligation de stériliser les animaux à La Réunion.* Proposer de créer davantage de refuges car actuellement il n’en existe que 2 sur l’île avec une capacité d’environ 100 places, ce qui est dérisoire compte tenu de la situation dramatique de l’île. A La Réunion, il y a davantage de places dans les fourrières que dans les refuges des SPA !* Proposer la création d’un fichier répertoriant les propriétaires maltraitants afin qu’ils ne puissent plus adopter d’autres animaux.* Proposer la création d’équipes de sensibilisation au respect de l’animal dans les quartiers* Communiquer : Des campagnes de stérilisation et de sensibilisation plus visibles, en étant présent sur le terrain et en développant nos actions.* Créer un réseau avec les partenaires locaux (les élus, forces de l’ordre, magistrats, DAAF, intercommunalités, associations …)Je le transmets quand on me le demande. J'aurais aimé le faire publier localement.L'antenne One Voice La Réunion est toute récente puisqu’elle a été créée le 10 septembre 2021, elle est la première antenne One Voice dans les DOM. Nous sommes deux référentes : Céline Chantal dans l'ouest et moi-même dans le sud. Nous créons petit à petit notre groupe de militants avec les personnes qui ont rejoint le groupe privé, actuellement 25 personnes.Nous avons pour missions d'une part, de faire connaître les grands combats menés par One Voice au plan national : l'exploitation des animaux à des fins de divertissements (cirques et delphinariums), l'expérimentation animale, la chasse, la mode cruelle de la fourrure... et d'autre part, bien sûr de mener des actions afin de lutter dignement contre l'errance animale à La Réunion.Notre objectif est de lutter contre cette errance tout en prenant en considération le bien-être animal. 84% des Français se disent aujourd'hui préoccupés par la question de la défense des animaux et 47% des personnes interrogéesaffirment que le critère du bien-être animal va influencer leur choix de vote lors des prochaines présidentielles de 2022.A La Réunion, l'errance animale est majoritairement gérée par les captures et euthanasies. 85% des animaux entrés en fourrière sont euthanasiés et ce chiffre reste stable malgré la mise en place du plan de lutte contre l'errance animale à La Réunion depuis 2017. La plupart des animaux tués dans les fourrières sont pourtant des animaux en bonne santé.Notre première action a été l'envoi d'un courrier aux députés et sénateurs de La Réunion afin de les rencontrer et de pouvoir discuter avec eux de cette prise en compte du bien-être animal.Certaines personnes ont encore tendance à ne pas prendre la question de la bientraitance animale suffisamment au sérieux. C’est une question qui est encore trop souvent jugée comme sans intérêt, voire sujette à railleries.Je pense donc que ce mémoire peut me donner plus de légitimité, puisque l’étude de cette question m’a permis de mieux connaître les difficultés/enjeux de la lutte contre l’errance, mais aussi de voir que des solutions existent et permettent de réduire l’errance sans mettre à mort les animaux.Nous avons l’appui de l'association One Voice au niveau logistique et au niveau juridique puisque nous sommes en contact régulier avec l’avocate de l’association.Un groupe privé et une page publique "Je suis la voix des animaux - La Réunion" ont été créés sur Facebook. Le groupe privé https://www.facebook.com/ groups/ovreunion s'adresse à toute personne habitant à La Réunion et souhaitant s'engager davantage pour les animaux non-humains, en participant à des actions de terrain (manifestations, happening, stand d'informations, marches de sensibilisation ...). Nous refusons toute forme de discrimination et aucun propos ou comportement oppressif n'est toléré au sein du groupe.La page publique https://www.facebook.com/ OnevoiceReunion est ouverte à tous pour s'informer des actions menées au niveau local et national, mais aussi des actualités, des avancées législatives, de la mise en place de projets autour de la question des animaux. Nous privilégions néanmoins la question des animaux à La Réunion.Nous faisons régulièrement des publications sur le sujet de l’errance.One Voice lutte contre l'errance féline et a mené des campagnes pour réclamer un plan d’urgence de stérilisation. Nous espérons pouvoir développer le « chatipi » à La Réunion qui est un programme mis en place par One Voice pour les chats sans abri.Avec la création de cette antenne à La Réunion, nous espérons ainsi que la question de l'errance canine s'inscrira dans les prochains combats de One Voice puisque One Voice a déjà mené des actions juridiques à la Réunion :En 2017, One Voice a mis en demeure le préfet de l’île de La Réunion de prendre des mesures contre l’errance des chiens et des chats afin de lutter contre les euthanasies massives.Elle a aussi déposé le 23 février 2017 un recours en référé pour suspendre l’arrêté du préfet, autorisant un vaste plan d'empoisonnements et de piégeages aveugles sous couvert de régulation.En avril, la campagne de recrutement de deux lieutenants de louveterie a été lancée, One Voice a dénoncé cette méthode de « régulation » et a demandé que la stérilisation soit obligatoire.En 2020, à La Réunion, les louvetiers ont pris leur fonction mais le préfet a déclaré qu’ils n’abattraient pas les chiens.Bien sûr. Nous avons déjà adressé un message à la plupart des associations de l'île et aux personnes œuvrant pour la défense des animaux.Nous n'avons pas comme objectif la prise en charge des animaux et nous n'avons pas de familles d'accueil, plusieurs associations et particuliers effectuent déjà ce travail.En revanche, nous pouvons relayer sur notre page publique les demandes des associations.Nous pouvons nous associer aux acteurs de la protection animale pour informer et communiquer, par exemple lors de collectes pour les animaux ou lors de marches de sensibilisation, etc…

Anne CHEVILLOT - Errance canine à la Réunion.pdf (1.81 Mo)