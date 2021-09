Revenir à la Rubrique CIVIS Recyclage des piles aux Avirons





Ce samedi 11 septembre, retrouver les équipes de la CIVIS sur leur stand au marché forain des Avirons. Pour tout savoir sur l’importance du tri et de la collecte des piles et batteries usagées, leur stockage et leur filière de traitement, rendez-vous avec nos animateurs.

Venez nombreux : un citoyen informé est un citoyen engagé !



www.jerecyclemespiles.com



