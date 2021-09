Rubrique sponsorisée Recyclage des Piles aux Avirons le samedi 11 septembre 2021

Par CIVIS - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 13:17



A l’occasion de la Semaine Européenne du Recyclages des Piles, les éco-conseillers de la CIVIS ont tenu un stand d’information sur le marché forain des Avirons le samedi 11 septembre 2021. Une fois usagées, elles se retrouvent souvent stockées dans des tiroirs ou jetées à la poubelle alors qu’elles pourraient être recyclées. En effet, jusqu’à 80% des métaux contenus dans les piles et petites batteries sont extraits et réutilisés dans l’industrie. Chaque français utilise en moyenne 21 piles et/ou petites batteries par an.Une fois usagées, elles se retrouvent souvent stockées dans des tiroirs ou jetées à la poubelle alors qu’elles pourraient être recyclées. En effet, jusqu’à 80% des métaux contenus dans les piles et petites batteries sont extraits et réutilisés dans l’industrie. Semaine Européenne du Recyclage des Piles 🔋🔋🔋A l’occasion de la Semaine Européenne du Recyclages des Piles, les éco-conseillers de la CIVIS ont tenu un stand d’information sur le marché forain des Avirons le samedi 11 septembre 2021.



