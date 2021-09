A la Une . Recyclage : Plus de 64 500 tonnes de déchets collectées dans les filières REP à La Réunion

À l'occasion du colloque des filières REP (Responsabilité élargie des producteurs) qui a débuté ce lundi 27 septembre, de nombreux acteurs de ce secteur en plein développement dans l'île, comme le SICR ou Cycléa, ont dressé un bilan ce mardi lors du Forum des acteurs de la transition écologique qui se tenait au Moca, à Montgaillard. L'occasion d'aborder la problématique de l'exportation des déchets. Par SI - Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 à 10:30

L'an dernier, plus de 64 500 tonnes de déchets ont été collectées dans le cadre des filières REP (Responsabilité élargie des producteurs). Une progression de seulement 1% par rapport à 2019 en raison de la crise sanitaire et des restrictions qui ont suivi. "Il faut savoir aussi que la problématique de l'exportation des déchets dangereux et non-dangereux, avec cette problématique de transport maritime, a impacté fortement nos filières avec des problèmes de stockage", explique le président du SICR (Syndicat de l'importation et du commerce et de La Réunion), Fabrice Hanni.



À La Réunion, les filières REP sont en plein boom depuis leur mise en place il y a une vingtaine d'années, avec des acteurs pour gérer l'ensemble du processus de collecte et de recyclage. L'exportation de ces déchets intervient lorsque ces derniers n'ont pas la possibilité d'être recyclés localement, comme pour les batteries de voiture, les métaux, le carton ou encore le verre.



"Aujourd'hui ce que l'on peut voir, c'est qu'on a beaucoup moins de déchets dans les ravines et l'île est beaucoup plus propre qu'auparavant", indique Joël Théophin, directeur d'exploitation de Cycléa, même s'il le reconnaît qu'"il reste encore beaucoup de travail à faire", notamment sur le tri sélectif. En effet, on retrouve encore dans les bacs jaunes près de 42% de matières qui ne sont pas valorisables. Non pas par manque de conscience de la part de la population mais plutôt par méconnaissance. "Il y a encore un travail d'information à fournir du côté des acteurs et des institutions", poursuit-il.