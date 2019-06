Recyclage : 48 645 tonnes de déchets collectées par les filières REP en 2018

48 645 tonnes, c'est le volume collecté par 15 éco-organismes et organismes collectifs en 2018. Le Syndicat de l'Importation et du Commerce de La Réunion (SICR) et l’ADEME présentaient, le jeudi 13 juin, la 9e édition du Bilan des Filières à Responsabilité Elargie du Producteur (REP) qui s’est tenue cette année chez Solyval, l’opérateur spécialisé dans le recyclage des pneus.



L’objectif de la plateforme, explique Sandrine Sinapayel, la Responsable environnement du SICR, est d’améliorer le fonctionnement des filières sur chaque territoire, notamment à La Réunion et à Mayotte. "Ce bilan reflète la bonne dynamique du territoire. Les filières se structurent et se développent malgré les difficultés qu’elles peuvent rencontrer : mauvaises pratiques ou encore le manque d’engagement de certains", ajoute-t-elle. Pour Franck Toy, qui représente le territoire de Mayotte, "la plateforme océan Indien est une opportunité pour nos deux îles de mutualiser nos expériences et de monter en compétences".



Le bilan 2018 affiche une légère progression au niveau des volumes collectés sur le territoire de La Réunion : Emballages ménagers, cartons et papiers graphiques : 32 325 T* (+3%) ; DEEE ménagers : 7 478 T (+7%) ; Pneumatiques usagés : 5 122 T (-6%) ; Batteries automobiles et industrielles : 1 721 T (+11%) ; Textiles d’habillement, linge de maison et chaussures : 1 056 T ; DEEE professionnels d’ESR : 509 T (+18%) ; DEEE professionnels d’Ecologic : 210 T ; Piles et accumulateurs portables : 87 T (+6%) ; Médicaments non utilisés, à usage humain des ménages, périmés ou non : 77 T ; lampes : 22 T ; Mobiliers non ménagers : 22 T (+68%) ; Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés perforants : 9 T net (+7%) ; Panneaux photovoltaïques : 7 T.



Certaines filières ne sont pas encore opérationnelles à La Réunion. La filière des véhicules hors d’usage abandonnés, par exemple, est en cours de structuration et devrait être opérationnelle au second semestre 2019. La filière des produits pyrotechniques de sécurité maritime prévoit, pour sa part, de réaliser une étude afin d’identifier les acteurs ainsi que les modalités d’élimination possibles. La filière des déchets dangereux des ménages attend de pouvoir travailler avec une collectivité pour se déployer. Et la filière des mobiliers ménagers et professionnels est en cours de déploiement. Des opérateurs de collecte et de traitement ont déjà été sélectionnés.



S’agissant de la filière des pneumatiques, l’économie circulaire est au rendez-vous. Au cours de ce bilan, la société Solyval a présenté sa nouvelle entreprise SOLYRUBB, spécialisée dans la fabrication de produits moulés à partir de caoutchouc recyclé. Ce nouvel outil permettra de créer localement des produits de qualité, sous la marque "SOLYGOM", qui seront utiles aux professionnels et aux particuliers, notamment dalles, pavés, bordures souples amortissants, tapis isolants phoniques, etc. Ces produits seront commercialisés à compter de juillet 2019.



Pour valoriser l’engagement des éco-organismes et organismes collectifs sur le territoire, le SICR a mis en ligne un site dédié aux filières REP. "Le syndicat souhaite ainsi informer les professionnels sur leurs obligations réglementaires et sur la manière de se défaire de leurs déchets REP. L’outil s’adresse également aux particuliers qui y trouveront les solutions existantes pour se débarrasser de leurs déchets REP"; explique Christiane Albert, la Déléguée générale du SICR.