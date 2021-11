A la Une . Recueillement et ferveur dans les cimetières

La foule était nombreuse aux abords du cimetière de l’Est générant de gros ralentissements et des embouteillages sur le Lancastel. Les familles s’étaient donnés rendez-vous dans les cimetières du chef-lieu pour venir se recueillir sur les tombes des défunts. Par Pierre Marchal - Publié le Lundi 1 Novembre 2021 à 11:56

Aux abords, des vendeurs ambulants de fleurs et une joueuse de harpe donnaient un sens particulier en ce lundi de deuil. La ferveur des Réunionnais ne s’est jamais démentie pour honorer leurs proches. Photos Pierre Marchal/Anakaopress.