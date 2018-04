Rectorat: Maintien des concours postbac CPGE prévus ce mardi

En raison de la tempête tropicale Fakir, le préfet a décidé la fermeture des écoles et établissements scolaires, ainsi que la suspension des circuits de ramassages scolaires pour la journée du mardi 24 avril 2018.



Les établissements scolaires restent ouverts pour l’accueil des personnels.



Les concours post-bac pour les classes préparatoires aux grandes écoles prévus le mardi 24 avril 2018 au lycée Roland Garros au Tampon et au lycée Leconte de Lisle à Saint- Denis sont maintenus.



Le recteur demande aux chefs d’établissement de prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité des biens et des personnes.



Des informations complémentaires seront communiquées en fonction de l’évolution de la situation