Rectorat : Le point sur l'ouverture des écoles et établissements scolaires lundi 3 décembre 2018

L'Académie de La Réunion fait un point de situation et livre les perspectives d'ouverture des établissements scolaires pour le lundi 3 décembre :



Les 132 collèges et lycées publics et privés sous contrat de l’académie ont accueilli vendredi 30 novembre 2018, 43 % des élèves et 67 % des enseignants. Le service de restauration scolaire a été assuré dans 57 % des établissements.



Dans les 11 communes où les écoles étaient ouvertes, 63 % des élèves ont été accueillis par les 95 % d’enseignants présents.



Malgré une situation qui peut être encore compliquée localement, on note une forte reprise des activités pédagogiques.



Le rectorat informe les familles des modalités retenues pour les jours suivants :



Premier degré



En accord avec les maires, les écoles publiques et privées sous contrat des 18 communes suivantes seront ouvertes le lundi 3 décembre 2018 : Les Avirons, Cilaos, l’Entre-Deux, l’Étang-Salé, Petite-Île, le Port, la Possession, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Louis, Sainte-Marie, Saint-Pierre, Sainte-Suzanne, Sainte-Rose, Salazie, le Tampon, Trois Bassins.



Un point d’information complémentaire sera fait si nécessaire dimanche, en lien avec la préfecture et les collectivités locales.



Second degré



Les collèges et lycées publics et privés sous contrat de l’académie accueillent désormais les élèves et les personnels selon les emplois du temps établi. Les familles sont informées directement par chaque établissement des dispositions prises pour la restauration scolaire et l’internat.



Les déplacements vers les écoles et les établissements scolaires doivent continuer à tenir compte des difficultés de circulation et des consignes de sécurité du Préfet.



Des informations complémentaires seront communiquées en fonction de l’évolution de la situation.