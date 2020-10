A la Une . Rectorat : 8 élèves et 1 personnel Covid+ ce jeudi

Voici le bilan de ce jeudi des cas de Coronavirus signalés auprès des établissements scolaires à La Réunion. Par Baradi SIVA - Publié le Jeudi 8 Octobre 2020 à 17:58 | Lu 1238 fois

Les écoles et établissements scolaires de l'académie ont procédé aujourd'hui au signalement de 8 élèves Covid positif : 2 dans des écoles (élémentaire Henri Dunant), 2 en collège (collèges de Montgaillard, Cambuston) et 4 dans des lycées (lycées La Salle Saint-Charles, Nelson Mandela, Georges Brassens, Julien de Rontaunay). 1 personnel est également signalé Covid positif (lycée Georges Brassens).



RESTONS MOBILISÉS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES !



Grâce aux efforts collectifs de tous - élèves, équipes éducatives, parents - pour le respect du protocole sanitaire, et à la coopération efficace entre les services de l'académie, de la préfecture, l'ARS et les collectivités, la situation est actuellement maîtrisée dans les écoles et les établissements scolaires. Le nombre de signalements de cas Covid positif dans le milieu scolaire est en baisse et, depuis le début de la semaine, il n'y a plus aucune classe fermée.



La vigilance sur le respect des gestes barrières et le port du masque qui est la règle dans les enceintes scolaires doit être maintenue pendant les deux prochaines semaines de vacances scolaires, du 12 au 26 octobre.



Ne baissons pas la garde pendant cette période de détente : le respect des gestes barrières est toujours le moyen le plus efficace de se prémunir contre le virus. Limiter les regroupements dans les endroits clos, éviter les embrassades et porter son masque dans les lieux publics sont des règles essentielles pour stopper la propagation du Covid-19 et ainsi assurer une reprise sereine et une fin d'année 2020 studieuse.