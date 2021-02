Santé Rectorat : 3 classes fermées, 35 élèves et 5 personnels Covid+

Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 5 Février 2021 à 15:32 | Lu 355 fois

POINT DE SITUATION / ACADÉMIE DE LA RÉUNION

Données arrêtées au jeudi à 17 h



COVID-19

Grâce au travail de repérage et de suvi des cas contacts pour éviter les chaînes de contamination réalisé par la cellule de signalement du rectorat, en lien avec l’ARS, l’impact du Covid en milieu scolaire reste maîtrisé. Le renforcement du protocole sanitaire et le respect des règles par les personnels et les élèves sont indispensables pour limiter la propagation du virus.



Aucune fermeture de structure scolaire

3 classes fermées



35 élèves Covid+

5 personnels Covid+