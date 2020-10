Education Rectorat: 28 élèves et 8 personnels Covid+

Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 30 Octobre 2020 à 10:57

Grâce au respect des règles sanitaires par les personnels et les élèves, l’impact du Covid en milieu scolaire reste maîtrisé en milieu scolaire.



0 structures scolaires* fermées sur 653, soit 0 %

• 0 écoles sur 519

• 0 collèges sur 86

• 0 lycées sur 48

* Publiques et privées sous contrat



Cas de Covid confirmés



Les élèves tenus de rester à leur domicile bénéficient de la continuité pédagogique assurée par leurs professeurs.

Élèves : 28

cumul sur les 7 derniers jours

sur 221 600 élèves,

soit 0,01 %

(+ 7 en 24 h)



Personnels: 8

cumul sur les 7 derniers jours

sur 24 200 personnels, soit 0,03 % (+ 3 en 24 h)



