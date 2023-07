Recrutement des professeurs des écoles de la liste complémentaire : Réaction de la Région Réunion

Je me réjouis d’apprendre que l’appel des syndicats, relayé par la Région Réunion et les parlementaires, a porté ses fruits.



La décision du Rectorat de La Réunion de recruter les candidats de la liste complémentaire du concours de professeur des écoles, conformément aux directives du Ministère de l’Éducation nationale, va dans le bon sens. Elle assure à La Réunion une égalité de traitement vis à vis de la France hexagonale et permet d’envisager une meilleure anticipation des besoins en effectifs de la prochaine rentrée scolaire. Elle récompense, enfin, ces jeunes enseignants qui ont travaillé durement pour obtenir leur concours et qui aspirent à mettre leurs compétences au service de la réussite des élèves qui vivent sur cette terre de La Réunion.