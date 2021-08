Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Recrutement à Saint-Paul : une deuxième chance pour nos jeunes en décrochage scolaire L’École de la deuxième chance, en partenariat avec la Ville de Saint-Paul et la Mission Intercommunale de l’Ouest, a organisé une session de recrutement le jeudi 5 août 2021 à la salle de conférence du front de mer de Saint-Paul.



La Ville de Saint-Paul s’associe à ces initiatives favorisant l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail.

« La formation est une étape importante dans la vie de nos jeunes en décrochage scolaire qui prennent conscience de leur compétence lors de ces expériences professionnelles. Des initiatives individuelles qui méritent une seconde chance et un soutien de la Ville », souligne Kevin DAIN, Conseiller municipal délégué à la Jeunesse, présent lors de cette session de recrutement.

Cette opération se déroule conformément aux nouvelles mesures décidées par le Préfet de La Réunion. Et se tient dans un cadre sécurisé avec un protocole sanitaire adapté pour lutter contre la Covid-19. Respect des gestes barrières, port du masque et désinfection des mains…

De nouvelles sessions de recrutement auront lieu, toujours à la salle de conférence du front de mer :

le 2 septembre 2021

le 30 septembre 2021

le 28 octobre 2021

le 25 novembre 2021

Attention, il faut absolument prendre rendez-vous au 02 62 55 77 92.

Pour rappel, les participant·es à ces sessions doivent se munir de l’attestation dérogatoire à télécharger

Cette matinée permet à une quinzaine de jeune âgé·es de 16 à 25 ans, sans diplôme et non scolarisé·es, de s’informer, de s’engager et d’être accompagné·es dans un parcours professionnel individuel et adapté. Cette expérience donne la possibilité à nos jeunes en décrochage scolaire de pouvoir trouver un emploi ou une formation à la fin de leur apprentissage.La Ville de Saint-Paul s’associe à ces initiatives favorisant l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail.« La formation est une étape importante dans la vie de nos jeunes en décrochage scolaire qui prennent conscience de leur compétence lors de ces expériences professionnelles. Des initiatives individuelles qui méritent une seconde chance et un soutien de la Ville », souligne Kevin DAIN, Conseiller municipal délégué à la Jeunesse, présent lors de cette session de recrutement.Cette opération se déroule conformément aux nouvelles mesures décidées par le Préfet de La Réunion. Et se tient dans un cadre sécurisé avec un protocole sanitaire adapté pour lutter contre la Covid-19. Respect des gestes barrières, port du masque et désinfection des mains…De nouvelles sessions de recrutement auront lieu, toujours à la salle de conférence du front de mer :le 2 septembre 2021le 30 septembre 2021le 28 octobre 2021le 25 novembre 2021Attention, il faut absolument prendre rendez-vous au 02 62 55 77 92.Pour rappel, les participant·es à ces sessions doivent se munir de l’attestation dérogatoire à télécharger ici . Il vous faudra cocher la case “Déplacement entre le lieu d’enseignement et de formation ”. Une attestation obligatoire en raison du protocole mis en place durant cette période de confinement, de 5 heures à 18 heures.





Dans la même rubrique : < > St-Paul - Don du sang : Mobilisons-nous ce vendredi 6 août ! Opération Trok'ékol jusqu'au 31 août 2021