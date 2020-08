A la Une . Recrudescence des cas de Covid-19 : ​La communauté médicale alerte le ministre

Médecins, pharmaciens et infirmiers s'inquiètent face à la recrudescence de cas à La Réunion et demandent à rencontrer le ministre des Outre-mer en visite à La Réunion. Par Soe Hitchon - Publié le Lundi 17 Août 2020 à 11:20 | Lu 2920 fois

Ils sont nombreux à le demander : l’ordre des médecins Réunion et Mayotte, l’URPS infirmiers, l’URPS pharmaciens, le CHU veulent rencontrer le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, car ils sont inquiets.



Dans un communiqué, les professionnels rappellent l’augmentation de cas autochtones de Covid et l’impossibilité de retracer l’ensemble des cas contacts au sein des chaines de transmission. Ils se disent donc inquiets quant à la capacité d’accueil en réanimation (150 lits), l’insularité de l’île, "le recours insuffisant au test à J7" de l’arrivée à La Réunion, la "quasi non-observance" de la septaine, la multiplication de réunions familiales, le non-respect du port du masque et des règles de distanciation, la rentrée scolaires de personnes arrivant de métropole, l’absence de télétravail et finalement l’augmentation des cas positifs.



Au ministre, ils souhaitent faire quelques propositions :



•Rendre le test de dépistage à J7 obligatoire (décision ministérielle)

•Augmenter les possibilités de "contact tracing" par un recrutement plus important de personnel

•Rendre le port du masque au travail obligatoire et ce de manière généralisée y compris pour les postes où il n’y a pas d’accueil du public

•Autoriser de nouveau la téléconsultation par téléphone pour éviter le risque propagation du virus dans les cabinets médicaux (protection des patients et des professionnels de santé)

•Incitation au télétravail durant la septaine et pour ceux qui nécessitent un isolement

•Supprimer les délais de carence pour les arrêts de travail prescrits par les médecins dans le cadre de la mise en isolement pour les cas de contacts Covid ou pour les Covid+ confirmés

•Limiter les réunions familiales à 20 personnes maximum.



"Ces mesures nécessitent une mise en place rapide et forte aujourd’hui pour éviter le pire sur le plan sanitaire et économique de demain", terminent-ils.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur