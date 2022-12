A la Une . Recours au 49.3 : Une petite phrase d'Elisabeth Borne provoque l'hilarité à l'assemblée

"Pourquoi avez-vous si peur du débat?", a lancé la Première ministre, Elisabeth Borne ce dimanche à l'Assemblée nationale, tout en annonçant le recours à un neuvième 49.3 pour faire adopter le budget. De quoi provoquer l’hilarité des certains députés.

Par L.S - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 07:20

La Première ministre a lancé aux élus de La France Insoumise : "Pourquoi avez-vous si peur du débat ?", au moment d'utiliser, pour la neuvième fois, l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2023, provoquant l’hilarité et des applaudissements ironique dans les rangs des députés de l'opposition.



"Nous, nous ne le fuyons pas (le débat, NDLR). Je vous rappelle que, sur le texte en première lecture, nous avons laissé, au contraire, les débats se tenir pendant plus de 50 heures. C'est bien 100 % du temps prévu qui a été utilisé sur la partie recettes", a-t-elle rajouté.



"Nous manquons de temps pour débattre", a-t-elle encore indiqué, faisant référence aux motions de censure déposées par le groupe Insoumis.



L’opposition n’a pas tardé à riposter. "Il fallait oser. Oser reprocher, dans la même phrase, à l’opposition de faire son travail démocratique en proposant d’autres pistes… Et dire que cela signifie refuser le débat… Alors que la Première ministre dépose un énième 49.3. La paille, la poutre", a commenté pour sa part, Sandra Regol, députée EELV.



Selon un Tweet du député RN du Gard Nicolas Meizonnet, "la Première ministre Elisabeth Borne ne fait même plus semblant ! Ce rire qu’elle ne peut contenir à la tribune, devant la représentation nationale, c’est à la France entière qu’il est adressé. Du cynisme pur, une image choquante qui - je le crains - n’émouvra personne…", peut-on lire.





"Pourquoi avez-vous si peur du débat ?", questionne @Elisabeth_Borne, provoquant les rires des oppositions et les applaudissements ironiques des députés LFI.#DirectAN #MotionDeCensure pic.twitter.com/1eKVvdtVFe

— LCP (@LCP) December 11, 2022