Recours au 49.3 : "La France a besoin d’un véritable dialogue animé par un esprit de justice"

Après des mois de débat, le gouvernement s'est finalement résolu à recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote sa réforme des retraites : " Je ne peux que regretter une telle décision et ce passage en force en optant pour l’option nucléaire de la Constitution Française. L’avenir de nos retraites et celle de la France méritaient beaucoup mieux ; celui d’agir en responsabilité à travers la poursuite d’un véritable dialogue animé par un esprit de justice ".



Comme souligné dans une précédente communication, l’amélioration de la situation des retraités les plus modestes est particulièrement urgente en Outre-mer notamment à La Réunion. Il existe des inégalités, un taux de chômage qui est beaucoup plus important chez les jeunes et les seniors, des qualifications qui sont moindres et donc des niveaux de revenus plus bas.



" Nous ne pouvons pas nier, à ce jour, à quel point l’opposition à la réforme des retraites est restée majoritaire dans notre pays. C’est la raison pour laquelle j’avais demandé que les réalités spécifiques de notre île devaient être davantage prises en compte afin de garantir un système de retraite équitable ".



" Nous avions encore besoin de temps et de réflexion afin de répondre à ces multiples enjeux et problématiques structurels. Ne pas entendre le mécontentement grandissant de sa population pourrait paraître, aujourd’hui, comme une véritable fuite en avant ".