Recours à L’Étang-Salé: Le rapporteur public défavorable à Mathieu Hoarau

On peut dire que c’est en ce mois de février 2021 que vont définitivement se clore les élections municipales débutées en mars 2020. Le tribunal administratif (TA) devait rendre aujourd’hui quelques décisions sur les 26 recours, concernant 14 communes, déposés suite à l’échéance électorale.



Les communes de Saint-Leu, Bras-Panon, L’Étang-Salé et du Tampon devaient être examinées aujourd’hui, tandis que La Possession, Sainte-Marie, Saint-André et Saint-Louis devront patienter encore une semaine. Finalement les décisions définitives seront annoncées ultérieurement.



Si la quasi-totalité de ces recours n’a presque aucune chance d’aboutir, tous les regards se portent sur la mairie de L’Étang-Salé. Au soir du second tour, Jean-Claude Lacouture conservait son fauteuil de maire grâce à une seule voix. L’opposant avait immédiatement contesté le scrutin, affirmant qu’il avait les preuves d’une fraude électorale. Il exigeait donc, non pas l’annulation, mais l’inversion du scrutin.



Finalement, la décision définitive a été reportée au 14 février. Toutefois, le rapporteur public a rendu ses conclusions en faveur de Jean-Claude Lacouture. Une nouvelle qui n’a pas achevé tout espoir pour l’opposant. « Le rapporteur public a donné ses conclusions qui ne sont pas forcément en faveur de notre liste. Mais notre avocat a pu mettre en avant toutes les preuves qu’on a pu avancer durant toutes cette campagne électorale. Toutes les preuves de démagogie et les preuves d’achats de voix avec les enregistrements que l’on a pu apporter », indique le candidat malheureux.



Selon Me Jean-Jacques Morel, l’avocat de Jean-Claude Lacouture, les preuves apportées par les plaignants "sont factices, artificielles. Elles reposent sur du sable. Et on collecte comme ça 1001 choses, mais 1001 choses microscopiques, ça ne fait pas un argument".



La décision définitive est attendue aux alentours du 14 février.