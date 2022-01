A la Une .. Record battu en 2021 : 44,8 tonnes de drogue interceptées par la Marine nationale

Ce sont près de deux milliards d'euros qui ne financeront pas les flux financiers criminels et terroristes grâce aux saisies effectuées en Polynésie française, aux Antilles et dans l'océan Indien. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 19 Janvier 2022 à 11:00

Les saisies de produits stupéfiants ont atteint des records en 2021 mais le niveau de consommation aussi : selon l'INSEE, 4,2 milliards ont été dépensés pour se procurer du cannabis, de la cocaïne ou des drogues de synthèse, soit 7% de plus qu'en 2019.



4,2 tonnes de cocaïne se trouvant à bord d’un navire de pêche naviguant dans les Antilles le 17 janvier 2021 ont ouvert le bal. Durant la même semaine, dans l’océan Indien, plus de huit tonnes de cannabis, 300 kg d’héroïne et plus de 450 kg de méthamphétamines étaient découvertes à bord de plusieurs boutres interceptés par le groupe "Jeanne d’Arc", alors composé du PHA Tonnerre et frégates Surcouf et Nivôse. En un seul trimestre, la Marine nationale avait donc saisi presque autant de produits stupéfiants qu’en 2019, qui avait été une excellent cru en matière de lutte contre les narco-trafiquants.



"Une tonne saisie en mer évite plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers de transactions de quelques grammes à terre, allégeant d’autant le travail des forces de sécurité intérieure", précise l’amiral Nicolas Vaujour, sous-chef d’état-major opération à l’État-major des armées. À titre de comparaison, les saisies de drogues effectuées par la Marine nationale durant les quinze dernières années ont oscillé de 1,9 à 17,8 tonnes.



Enfin, le dernier rapport du MICA Center, un organisme relevant de la Marine nationale et dédié à la sécurité maritime confirme l’existence d’un flux entre La Réunion et l’Île Maurice, "sur la base d’échanges de produits de contrebande contre du cannabis".