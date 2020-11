A la Une .. Record: 0,4°C relevé à La Plaine des Chicots

La masse d'air est plus fraîche à La Réunion en ce moment: entre 4 et 6°C de moins par rapport aux normales saisonnières. À la Plaine des Chicots dans les hauts de Saint-Denis, il a été enregistré une température qui n'avait jamais été enregistré sur un mois de novembre. Le dernier record date de 17 ans. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 17 Novembre 2020 à 15:47 | Lu 250 fois

On observe depuis ces derniers jours une baisse très sensible des températures minimales, après le passage d'un front froid tardif le week-end dernier. Globalement, la masse d'air est plus fraîche de 4 à 6 °C par rapport aux normales de saison.



Le mercure a plongé cette nuit sur l'ensemble des hauts de La Réunion. Un nouveau record de fraîcheur a été battu ! On a enregistré au cours de la nuit dernière une température de 0,4°C à La Plaine des Chicots. Il faut remonter pas loin de 17 ans en arrière quasiment jour pour jour pour retrouver le précédent record.



