Reconversion professionnelle : “Depuis la crise Covid, les gens sont en quête de sens”

Assiste-t-on à une révolution dans notre rapport au travail ? Gabrielle Ballin, directrice générale de Corto Concept, souligne que “depuis la crise covid, on observe que les gens sont en quête de sens. Ils l’ont vécu comme un événement traumatisant et ils ne se sentent plus à l’aise à leur poste”.



Spécialisée dans l’accompagnement de salariés souhaitant faire un état des lieux de leur emploi, Corto Concept propose notamment des bilans de compétences “pour les gens qui ont besoin de faire le point sur leur carrière professionnelle. On leur propose de se poser pour mener à bien un projet pro dans le cadre d’une reconversion ou pas, qui soit réaliste, réalisable et épanouissant”.



Pour cette spécialiste de ce secteur, la crise covid a été le déclencheur d’une lame de fond .”On a eu une énorme recrudescence de demandes par rapport à des questionnements ou des états émotionnels qui étaient mis à mal dans ce contexte”, poursuit la gérante de Corto Concept.



“Les gens veulent se recentrer sur leur vie personnelle, passer plus de temps avec leur famille et les conditions que leur offre leur emploi actuel ne correspondent plus à leurs attentes “, souligne Gabrielle Ballin.