La grande Une Reconstitution du meurtre aux faux-cils et au marteau

La reconstitution d’une agression mortelle s’est déroulée ce vendredi à la Pointe-du-Diable à Saint-Pierre. Celle-ci avait coûté la vie à Charles José Clain, un SDF d’une cinquantaine d’années en mars 2019. Une autre s’est déroulée quelques semaines plus tard, blessant gravement un autre SDF. Plus que la violence des faits, c’est le procédé opératoire qui marque. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 4 Juillet 2020 à 08:42 | Lu 937 fois

La technique est vieille comme le monde, mais se révèle toujours aussi efficace : une jeune femme vient séduire un homme et l’attire dans un coin isolé où ses complices vont le détrousser. C’est la malheureuse aventure qui est arrivée à Charles José Clain à Saint-Pierre dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 février 2019 à Saint-Pierre.



Le cinquantenaire avait été attiré à l’extérieur d’un bar par une jeune femme qui lui avait proposé des faveurs sexuelles. Arrivée à la Pointe-du-Diable, la jeune femme alerta ses complices qui arrivèrent pour le tabasser. Les blessures sont importantes et plusieurs coups d’armes blanches sont relevés. Il décédera une semaine plus tard au CHU de Saint-Pierre. Quinze jours après, une autre agression s’est déroulée au même endroit, mais cette fois à l’aide d’un marteau. La victime s’en sortira.



Les enquêteurs mettent rapidement la main sur les suspects. Il s’agit de quatre hommes et une femme, dont le rôle de meneuse est fortement pressenti. Tous étaient présents hier pour la reconstitution. Les suspects ont reconnu les coups tout en évoquant un accident. Ils se sont excusés auprès de la deuxième victime, qui était présente lors de cette reconstitution en tant qu’observatrice. Chaque participant a été mis en examen pour des degrés différents et placé en détention provisoire.



