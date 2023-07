"Reconquête Réunion : "les émeutes à la Réunion ne prennent pas"

Le communiqué :



La Fédération Reconquête de la Réunion constate sans surprise que malgré la bonne volonté des quelques protagonistes - apprentis brûleurs de poubelles, formation en caillassage des forces de l’ordre et des pompiers – les émeutes à la Réunion ne prennent pas.



La société réunionnaise, par son calme et sa tranquillité relative, se retrouve en situation de donner des leçons à la Métropole. Seulement, ces leçons ne sont pas celles dont on parle habituellement, elles sont même tout à l’inverse !



Si La Réunion peut se donner en modèle, ce n’est pas en raison de sa diversité ethnique et culturelle qui en ferait l’anticipation mirifique de la société métropolitaine de demain, c’est parce qu’elle est – envers et contre tous les discours déconstructeurs irresponsables et aveugles – une collectivité relativement unie et homogène attachée, malgré l’effectivité de la diversité ethnique, religieuse et culturelle, à la terre réunionnaise et à ses traditions.



À l’inverse de ce que tente de nous faire croire la gauche, c’est bien l’attachement du peuple réunionnais à son pays, lié historiquement et culturellement à la France, son attachement à l’État et au droit, son patriotisme pour tout dire, qui la préserve – mais pour combien de temps ? – de verser dans le désordre et le chaos."



