Reconquête La Réunion : "Le lynchage posthume de Mahé de la Bourdonnais"

La Fédération Reconquête de la Réunion condamne vivement le projet de Madame la Maire de Saint Denis de la Réunion de supprimer la statue de Mahé de la Bourdonnais du square éponyme.



Madame Bareigts montre par cette action qu’elle est parfaitement en phase avec la classe politique française au pouvoir depuis des décennies : « Trouvez-moi vite quelque chose à détruire ». Voilà donc les Réunionnais en général et les Dionysiens en particulier sommés de se regrouper derrière un lynchage posthume. A mort ! A mort ! Mais cette unanimité dans la haine est fausse.



Bien des Réunionnais – sans doute l’immense majorité – qu’ils soient descendants d’esclaves ou descendants d’esclavagistes – sont scandalisés de voir leur histoire et leur patrimoine vandalisés. Ils le sont d’une part, au nom d’une idéologie décoloniale et wokiste, venue d’outre-Atlantique et, d’autre part, au nom de la pseudo-expertise d’une certaine « société civile » locale, acquise aux thèses panafricanistes et anti-françaises de l’activiste Kémi Séba. Que Madame Bareigts, en cohérence avec ses idéaux de gauche, ose consulter le peuple et que lui décide !



Aimer la Réunion c’est aimer toute l’histoire de la Réunion y compris dans ce qu’elle a de tragique, c’est estimer tous les grands hommes qui ont fait cette île.



