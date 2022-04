"Reconquête ! La Réunion" appelle à "faire barrage à Emmanuel Macron"

Le bureau fédéral Reconquête ! La Réunion prend acte du résultat qui s’est exprimé démocratiquement le 10 avril dernier lors du 1er tour de l’élection présidentielle et tient à remercier les 13070 électeurs(trices) réunionnais(es) qui ont porté leur suffrage sur le candidat Eric Zemmour.



Après seulement quatre mois d’existence, votre confiance a placé Reconquête ! La Réunion comme 4ème force politique sur notre île. Ce résultat nous honore car il installe notre parti loin devant des formations politiques historiques bénéficiant du soutien d’élus locaux : LR 9738 voix (-25%), EELV 7994 voix (-39%), PS 5549 voix (- 58%) et PCF 3074 voix (-76%). Eric Zemmour obtient la 4ème position dans 21 communes sur 24 sauf à l’Étang-Salé, Sainte-Suzanne et Salazie où il se classe 5ème.



Malgré une campagne dynamique et un courage certain, notre champion n’a pas réussi à convaincre suffisamment de Français pour accéder au second tour, ces derniers préférant sous incitation des sondages le vote utile au vote vital. Les Français ont décidé de nous proposer ce que de nombreux observateurs de la vie politique et certains médias qualifient de « match retour de 2017 » entre Emmanuel MACRON et Marine LE PEN.



Chaque électeur est seul détenteur de sa voix et fera son choix en son âme et conscience, mais il est toutefois bon de rappeler le choix qui est face à nous :



- Emmanuel MACRON c’est le Président qui traite son peuple de « Gaulois réfractaires » !



- Emmanuel MACRON c’est le Président qui « emmerde » les Français en leur imposant un état d’urgence permanent, en les privant de certaines libertés par l’obligation d’un pass vaccinal !



- Emmanuel MACRON c’est le Président de la répression brutale des Gilets Jaunes !



- Emmanuel MACRON c’est le Président qui vous explique qu’il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi !



- Emmanuel MACRON c’est le Président qui est responsable de 600 milliards de dettes supplémentaires pour notre pays !



- Emmanuel MACRON c’est le Président qui a permis l’arrivée sur notre territoire de plus de 2 millions d’immigrés en 5 ans !



- Emmanuel MACRON c’est le Président qui ne protège plus les Français : plus de 1 800 agressions et 120 attaques au couteau par jour en France !



- Emmanuel MACRON c’est le Président de l’effondrement de notre système de santé !



- Emmanuel MACRON c’est le Président de la « souveraineté européenne » au détriment de la souveraineté du peuple de France ! - Emmanuel MACRON c’est le Président du saccage de la filière nucléaire pourtant vitale pour notre souveraineté !



- Emmanuel MACRON c’est le Président qui favorise les cabinets conseils privés (ex. Mac Kinsey) qui s’enrichissent avec les impôts des Français ! - Emmanuel MACRON c’est le Président du « en même temps », capable de dire tout et son contraire dans une même journée ! Vous l’aurez bien compris, la liste n’est pas exhaustive… Nous, à Reconquête ! La Réunion, nous n’avons rien oublié du mépris des Français durant cinq années par le Président de la République sortant, Nous, à Reconquête ! La Réunion, nous n’avons rien oublié de ce quinquennat désastreux pour notre pays,



Par conséquent, Reconquête ! La Réunion appelle légitimement à faire barrage à Emmanuel MACRON, en rappelant que notre candidat Eric Zemmour, qui souligne les nombreuses divergences qui l’opposent à elle, appelle à voter au second tour pour Marine Le Pen. TOUT SAUF MACRON !