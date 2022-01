Reconnaître que l'engagisme fut un crime contre l'humanité

Cher Monsieur Egata-Patche,



Nous devions nous rencontrer le 3 aout 2020 ; ce ne fut malheureusement pas possible. La presse d'aujourd'hui vient me rappeler ce R.V. raté et la raison pour laquelle vous aviez très aimablement accepté de me rencontrer.

Noyés que nous sommes tous par des préoccupations matérielles (la vie devient de plus en plus compliquée), il est peu d'hommes sur cette Terre qui défendent l'humain.

Les rares humains qui se penchent sur cette question sont abasourdis mais se sentent bien seuls. Aussi, avec quelques amis, je souhaite ici vous apporter tout mon soutien.

Comme de nombreuses régions du Monde, l'histoire de La Réunion croule sous les infamies. Infamies tellement insupportables que peu d'humains osent dénoncer l'inacceptable.

Comme pour chasser de vieux démons, les descendants eux-mêmes, de ces malheureux, préfèrent oublier, fermer les yeux.

Comme il faut admettre l'ignominie du servage, de toutes les guerres, de l'esclavage, de l'affaire des enfants de la Creuse, etc., il faut admettre la vérité. La société des humains ne progressera pas si l'on se contente de glorifier les belles actions mais si on continue de fermer les yeux sur les mauvaises.

Se bercer d'illusions sur la nature humaine ne nous permettra pas de progresser vers un monde meilleur.

Il ne s'agit pour personne de battre sa coulpe mais simplement de reconnaître que l'impensable a eu lieu et que nous devons tout faire pour que ces ignominies ne se reproduisent plus jamais, ici, partout dans le Monde et pour toujours.



À plus de 80 ans, je n'ai pas, comme vous, été marqué dans ma chair par ces ignominies ou celles qu'auraient subies mes ancêtres. Mais j'ai suffisamment parcouru mes livres d'histoire et le Monde pour recevoir en pleine figure, des cris, des pleurs, des douleurs insupportables.

Nous rêvons tous au bonheur, à la paix et à la sérénité. Mais comment y parvenir dans un monde en souffrance ?

Notre tâche à tous est donc d'éradiquer ces crimes. En cela, je vous suis et vous approuve totalement.



Avec toute mon amitié,



François-Michel MAUGIS