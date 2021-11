Communiqué "Reconnaissance des agents territoriaux et soutien au syndicat FO de la commune du Tampon"

La Fédération FO considère aujourd’hui que "face aux nombreuses difficultés créées par la crise sanitaire, mais également par les attaques incessantes au statut de la fonction publique territoriale, il faut reconnaître, et pas seulement par des mots, l’engagement de tous les agents territoriaux au quotidien auprès de la population". Par N.P - Publié le Lundi 15 Novembre 2021 à 10:23

Le communiqué :



Dominique REGNIER, secrétaire général des services publics et Laurent MATEU secrétaire Fédéral de la Fédération des personnels des services publics et de santé FORCE OUVRIERE sont présent actuellement à l’ile de La Réunion.



Leur déplacement s’inscrit dans une grande campagne nationale de reconnaissance des agents territoriaux et le soutien au syndicat FO de la Mairie du Tampon dans le cadre des élections professionnels du 16 novembre prochain.



Depuis toujours les services publics territoriaux sont présents au quotidien dans la vie des citoyens de la naissance à la fin de vie dans les crèches, les écoles, les services administratifs, sportifs, culturels, les services techniques, voirie, espaces verts, police municipale, les pompiers, etc… Depuis le début de la crise sanitaire les agents territoriaux ont répondu présent pour assurer la continuité du service public. Dans de nombreuses occasions par leur savoir-faire, leur expérience, leur compétence, les agents territoriaux ont su prendre des responsabilités pour désinfecter les lieux publics et assurer la continuité du service public pendant les différentes périodes de confinement.



Ils ont assuré ces missions bien souvent dans des conditions sanitaires difficiles et bien souvent au détriment de leur santé.



Au printemps dernier la Fédération FOSPS à lancer une enquête nationale auprès de l’ensemble de ses syndicats, avec un taux de participation de prêt de 50%.



Cette enquête apporte une vision au plus juste des conséquences de la crise sanitaire sur les agents : :

modification des horaires de travail, de la charge de travail, nouvelles missions, stress, angoisses avec cette période anxiogène, agents touchés par le virus... Et en regard de ces éléments, quelles ont été, ou quelles sont, les compensations attribuées ?



Cette reconnaissance passe par l’augmentation des salaires, l’amélioration des carrières, l’accès à l’emploi de titulaire, de meilleures conditions de travail.



Par ailleurs les deux responsables nationaux sont venus apportés le soutien de la Fédération FO SPS au syndicat FO de la commune du Tampon. En effet le 16 novembre prochain auront lieu dans cette collectivité des élections professionnelles. Le syndicat est toujours proches des agents dans cette collectivités et ce bat en permanence pour lutter contre la précarité des emplois au sein de cette Mairie.



De Gauche à droite : Patrick MINIOPOO secrétaire du département de l’ile de la Réunion, Laurent MATEU Secrétaire fédéral, Dominique REGNIER Secrétaire général de la fédération FO services publics, Lucas GOBALOU délégué Fédéral.



Avec le syndicat FO de la mairie du TAMPON