Reconfinement, couvre-feu abaissé : La Réunion est en sursis

Les consultations ont été nombreuses la semaine dernière. La réunion de crise entre le préfet et les maires a été suivie d'une prise du pouls du monde économique et d'une concertation interministérielle. Jacques Billant a finalement décidé de reporter sa décision.Mais les mesures restrictives actuellement en vigueur prennent fin ce dimanche 23 janvier 2022. Le préfet de La Réunion devrait donc dans la semaine annoncer un allégement, un renouvellement ou un renforcement des mesures de lutte contre le coronavirus pour l'île.Le plus haut représentant de l'Etat a pris un arrêté au 1er janvier qui a notamment mis en place un couvre-feu à 21 heures . Jacques Billant a pu prendre cette mesure suite à la déclaration de l' Etat d'urgence sanitaire pour un mois à La Réunion, décidée par le gouvernement. Ce régime est donc en vigueur sur notre île jusqu'au 27 janvier prochain.Mais la loi sur le Pass vaccinal présentée par l'exécutif prévoit de prolonger l'Etat d'urgence sanitaire jusqu'au 31 mars 2022. Le texte a été validé au terme des navettes parlementaires. Le Conseil d'état a été saisi par l'opposition et doit rendre son avis dans les prochains jours. Une promulgation est espérée avant la fin de la semaine.L'arrêté qui interdit la circulation de 21h à 5h du matin sans motif impérieux prend fin ce dimanche. Le préfet de La Réunion devrait donc se prononcer dans les prochains jours, en fonction de l' évolution de l'épidémie Jacques Billant a décidé la semaine dernière de différer sa décision au sujet de nouvelles mesures anti-covid. Il avait expliqué qu'une incertitude planait sur le maintien de la pression hospitalière dans les semaines à venir avec la diffusion du variant Omicron qui devient majoritaire . Les projections devraient être plus favorables pour La Réunion.À seulement quelques jours avant la fin des mesures en vigueur et avant la prolongation de l'Etat d'urgence sanitaire, il semble logique que le préfet ait décidé de reporter sa décision. Mais celle-ci devrait maintenant intervenir durant cette semaine décisive.