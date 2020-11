Reconfinement: Le compte-à-rebours lancé à La Réunion

La situation continue de s'aggraver à La Réunion

+18%

rouge

Santé Publique France diffuse les chiffres quotidiens de l'épidémie de Coronavirus avec quelques jours de retard, le temps que les données soient remontées au niveau national. Nous faisons donc aujourd'hui le point sur la situation en fin de semaine dernière.Le taux d'incidence continue de grimper à La Réunion. De 38/100.000 habitants il y a tout juste un mois, il est maintenant à 81,1/100.000 habitants. Après une explosion de cet indicateur à la mi-octobre (+70% entre les semaines du 12/18 et le 19/25 octobre), les chiffres augmentent mais moins vite : +20% puis +18% entre les deux dernières semaines écoulées.Ce critère a dépassé le seuil d'alerte dès la semaine dernière. À noter une baisse de moitié chez les plus de 90 ans et globale chez les personnes âgées (60 ans et plus). Mais le taux était de 69,6/100.000 habitants début novembre et même s'il a chuté de 10,5 points la semaine dernière,Il s'agit toujours du dernier indicateur à indiquer la tendance du moment. Le nombre d'hospitalisations de patients Covid en réanimation est en hausse. La moyenne des malades dans ce service grimpe de 43% entre début novembre et la semaine dernière.16 personnes atteintes du Coronavirus sont actuellement en réanimation à La Réunion, ce qui n'avait pas été vu depuis le début du mois dernier au sommet de la 2e vague. Le taux d'occupation oscille autour des 16%, presque 10 points sous le seuil critique.