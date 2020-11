Reconfinement: Dernière sommation du Préfet ?

La Réunion sous la menace d'un reconfinement

Lefera le point sur l'épidémie deet les mesures sanitaires en vigueur et à venir. Toutes ses annonces seront à suivre en direct sur Zinfos974.Le ministre des Outre-Mer l'a assuré lors de sa venue dans la semaine. Il reste moins de 10 jours à La Réunion pour éviter une situation qui provoquerait la mise en place d'un couvre-feu ou d'un reconfinement.Le Préfet de La Réunion avait assuré il y a deux semaines renforcer les contrôles et qu'il n'hésiterait pas à sévir (dès la semaine dernière, mais aucune mesure n'a alors été prise) si les règles n'étaient pas respectées. Dans tous les cas, la situation sanitaire s'aggrave à La Réunion . Sur les trois indicateurs à surveiller, un est passé au rouge, un deuxième est au orange et le troisième s'approche des seuils critiques.