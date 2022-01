A la Une . Reconduction de la vigilance fortes pluies/orages dans le Nord et l’Est

Météo France vient de reconduire l’avis de fortes pluies-orages pour le Nord et l’Est de La Réunion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 08:14

Le bulletin :



La Réunion reste sous l'influence d'un flux de Nord-Est humide et potentiellement instable.



Le temps reste couvert est pluvieux sur la majeure partie de l'île mais c’est encore sur les régions Nord et Est que ces épisodes pluvieux sont les plus significatifs. Ils peuvent temporairement prendre un caractère orageux avec de fortes intensités. Le nord de la zone Ouest (route du littoral) et l'Est de la zone Sud devraient également être bien arrosés, mais les seuils de durée de retour d'il y a 2 ans ne devraient pas être atteints.



Sur les autres régions, la pluie est aussi d'actualité mais de moindre intensité.



Pour information : on a relevé en 24H, de 7h hier à 7h ce matin, 160 m/m à Bras pistolet , 152 Bellevue-Bras-Panon, 142 m/m à Saint-Benoît.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur