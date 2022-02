Réclusion à perpétuité pour Nordahl Lelandais

Le procès de Nordahl Lelandais se termine ce vendredi à l'issue de trois semaines d'audience.



Le quasi-quadragénaire était jugé pour les agressions sexuelles filmées de deux de ses petites cousines ainsi que pour le meurtre aggravé de Maëlys de Araujo, 8 ans, enlevée lors d'une soirée de mariage dans la nuit du 26 au 27 août 2017 à Pont-de-Beauvoisin (38).



Ce soir-là, l'ancien maître-chien avait eu quelques interactions avec la fillette à qui il avait montré des photos de ses bêtes. Prenant ce prétexte, il l'avait fait monter dans sa voiture puis tuée. Lors de ses réquisitions, l'avocat général a martelé que le crime était sexuel, ce que l'accusé n'a jamais reconnu. Ce jeudi 17 février, le magistrat a requis la peine maximum encourue alors que, de son côté, l'avocat de la défense a plaidé les coups mortels et proposé au jury la peine de 30 ans de réclusion.



Après son rapt, Maëlys avait été recherché pendant six mois avant que des restes de son corps ne soient retrouvés enterrés dans le département voisin de la Savoie. Grâce à l'acharnement des enquêteurs en charge de l'enquête sur sa disparition, une micro-tâche de son sang avait été retrouvée dans le véhicule de Lelandais qui avait pourtant passé des heures à nettoyer méthodiquement son véhicule au lendemain du funeste mariage. Cette trace n'est pas le seul élément scientifique ayant permis de faire avancer l'enquête. Des caméras de surveillance avaient immortalisé le passage de la voiture du tueur, accompagné d'un passager de petite taille portant une tenue claire qui pouvait correspondre à la robe que portait sa victime ce soir-là.



Lors du procès, l'ancien militaire déjà condamné pour le meurtre du caporal Arthur Noyer en 2021 a avoué avoir tué Maëlys et lui avoir porté de violents coups "parce qu'elle chouinait". C'est lui qui avait conduit les enquêteurs, six mois après les faits, là où il avait dissimulé le corps sans pour autant reconnaitre son meurtre.



Décrit comme un être froid, un prédateur aux tendances pédophiles, un homme à la dérive, il vient d'être condamné à la peine maximale qu'une cour d'assises peut prononcer : la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de 22 ans de sûreté.