La grande Une Recherches de Brigitte Ligney: Le vêtement retrouvé ne lui appartient pas

C'est une déception pour Lucien et la soeur de Brigitte Ligney venus de métropole pour participer aux recherches de la randonneuse disparue. Le morceau de tissu accroché à une des parois de l'enclos du volcan s'avère être une fausse piste. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 3 Novembre 2021 à 12:46





Ce mercredi 3 novembre, les bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts afin de retrouver Brigitte Ligney, mystérieusement disparue dans la zone du volcan fin juillet dernier, se sont retrouvés au parking de Foc-Foc pour continuer les recherches. Accompagné de Lucien, le compagnon de la randonneuse, et de la soeur de cette dernière, tous deux venus de métropole, le groupe s'est rendu dans l'enclos du volcan afin d'aller récupérer un vêtement accroché à la paroi. "Nous avons repéré un vêtement accroché dans la paroi de l'Enclos, que le vent, très fort sur les falaises, a fait apparaître récemment dans les buissons touffus des remparts", communiquait récemment Alain Bertil qui coordonne les opérations des bénévoles.

Bien que la probabilité qu'il s'agisse d'un vêtement de la disparue soit très faible, tous les moyens vont être mis en place pour le récupérer. Mais Lucien annonce qu'il ne s'agissait pas d'un morceau de tissu appartenant à la maire de la Chenalotte, dans le Doubs.

Les recherches de cette journée se poursuivent entre le Piton de Bert et le Piton de l'Eau où tous les bénévoles sont les bienvenus.