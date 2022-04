Recherche président.e qui protégera le droit de manifester en France

À l’approche des élections présidentielle et législative, dans plusieurs villes en France, les militants d’Amnesty International vont prendre part à une action d’affichage pour rappeler l’urgence de protéger le droit de manifester pacifiquement. Sur chaque affiche, un QR code renvoie sur les recommandations de l’ONG. Cette campagne d’affichage interpelle les candidats et candidates : sauront-ils donner l’impulsion pour que la France devienne exemplaire ?



. Amnesty International France demande la modification ou l’abrogation des lois trop vagues ou contraires au droit international qui ont permis les arrestations abusives de manifestantes et manifestants, le retrait des armes susceptibles de mutiler, et une réforme profonde du maintien de l'ordre pour aller vers des stratégies de dialogue et de désescalade.. Manifester est aussi un moyen essentiel pour défendre tous les autres droits.



#Presidentielle2022 : faire des droits humains une priorité



AIF souhaite rappeler que les principes fondateurs de notre société doivent être défendus avec ambition pour relever les défis actuels, dans un contexte national et international exceptionnels. Afin d’engager les candidates et candidats à inscrire les droits humains dans leur programme,dont la protection du droit de manifester