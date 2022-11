A la Une . Recherché par la justice, il est retrouvé sans ceinture au volant d'une voiture

Les contrôles routiers menés par les gendarmes servent à retirer de la route les conducteurs aux comportements dangereux mais peuvent aussi permettre l'interpellation d'individus recherchés pour d'autres infractions. Voici le compte-rendu de l'Escadron départemental de la sécurité routière sur les opérations de prévention réalisées ce week-end : Par NP - Publié le Lundi 28 Novembre 2022 à 07:25

Alcool au volant : Mise en fourrière des véhicules des récidivistes



Dans la soirée de samedi, de 19h à 23h, la Brigade motorisée de Saint-Paul appuyée par des militaires de la réserve opérationnelle, a effectué un contrôle de recherches des conduites addictives en agglomération de La Possession. À cette occasion, 5 conducteurs ont été contrôlés positifs à l'alcool, dont une conductrice qui circulait alors que son permis de était suspendu administrativement pour des faits identiques. Son véhicule a terminé en fourrière tout comme une moto dont le pilote circulait également sous l'emprise de l'alcool.





Samedi soir, à 22h45, à la Rivière Saint-Louis, un motocycliste âgé de 31 ans a été contrôlé positif à l'alcoolémie. La vérification révèle un taux important de 1.29 mg/l d'air expiré. Poursuivant les investigations, les militaires de la BMO découvrent que ce dernier est également positif aux amphétamines. Son permis a aussitôt fait l'objet d'une rétention immédiate. Sa motocyclette de grosse cylindrée, une KTM 990 Superduke, a été retirée et prise en charge par la fourrière. L'intéressé devra répondre de son comportement devant le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre.



Au même moment, la Brigade motorisée de Saint-Benoît réalisait, secteur Est de l’île, un contrôle routier sur la RN3 à de La Plaine des Palmistes, en appui des militaires de la brigade bénédictine. 9 usagers ont fait l’objet d’une verbalisation, dont 3 pour des alcoolémies, 3 autres pour des défauts d’assurance, 1 pour une conduite sans permis, 1 pour un défaut de contrôle technique et 1 dernier pour téléphone au volant, ayant entraîné 2 immobilisations et 3 fourrières.





Recherché, il est retrouvé lors d'un contrôle routier



Samedi à 13h30, suite à un contrôle routier mené par les militaires de la brigade territoriale autonome de Sainte-Suzanne, un conducteur tombe sur les gendarmes alors qu’il circule sans ceinture. Semblant fortement alcoolisé et sous stupéfiants, ce dernier refuse d'être soumis aux vérifications et quitte les lieux du contrôle pour se réfugier parmi un groupe de plusieurs individus, pensant probablement, se soustraire à ses responsabilités.



La consultation des fichiers laisse apparaître que le véhicule n'est pas assuré, que le contrôle technique n'est plus valide, que la carte grise n'a pas été mise à son nom et que l'individu fait l'objet d'une fiche de recherche par la justice.



Formellement identifié, l’individu est placé en garde à vue, ou il reconnaîtra finalement, à l’issue d’un dégrisement nécessaire, les faits qui lui sont reprochés. Convoqué devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis, il devra prochainement répondre de ses actes. En attendant, son véhicule immobilisé a été placé en fourrière.

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 15

NOMBRE D INFRACTIONS : 334

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 11

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 12

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 2

NOMBRE DE CONDUITE ALCOOLÉMIE + STUPÉFIANTS : 2

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 24 dont 10 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 10

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 3

NOMBRE DE VITESSES : 221 dont 28 avec interception.

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 10

NOMBRE DE DÉFAUT DE CONTRÔLE TECHNIQUE : 11

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 14

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 8

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 5

NOMBRE DE NUISANCES, POLLUTIONS, INCIVILITÉS ET DÉFAUTS D’HOMOLOGATION: 35