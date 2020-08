Faits-divers Recherché depuis un an, il va purger 16 mois pour violences et vol

Jordan F. a 27 ans, depuis le mois d'août 2019, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour exécuter une peine de 12 mois de prison. Avant même le début de cette audience de comparution immédiate, il sait qu'il dormira en prison ce soir après pratiquement un an de cavale. À sa décharge, il ne le savait pas, car à l'époque, il ne s'était pas présenté à l'audience.

Profitant de l'interpellation de Jordan F. par les gendarmes, le parquet a décidé de le présenter ce lundi en comparution immédiate pour des faits remontant au 20 décembre 2018. Ce jour-là, il avait été violent avec sa petite amie. D'un tempérament jaloux, il n'avait pas apprécié que celle-ci refuse de le voir la veille au soir. Il l'avait attendue devant son travail et s'était introduit dans son véhicule sans y être invité. La jeune femme, qui devait embaucher, avait été contrainte par la force à rester dans le véhicule. Elle avait dû sortir de la voiture en marche pour pouvoir s'enfuir et déposer plainte.



Jordan F. était alors parti avec la voiture chez la demoiselle au prétexte de récupérer ses affaires. Il avait laissé la voiture devant chez elle, moteur tournant avant de quitter les lieux. La jeune fille, en plus du vol de la voiture, avait déclaré que son sac à main, 20€ et son iPhone 5 avaient également disparu. Les gendarmes avaient alors recherché le prévenu en août 2019, mais le jeune homme était introuvable.



Finalement interpellé ces derniers jours, Jordan F. a été poursuivi pour des faits de violences, de vol, et de conduite sans permis malgré l'ancienneté des infractions. Peu loquace et coopératif à la barre, ses rares explications sont "j'assume ce que j'ai fait, mais je n'ai pas pris le téléphone et les 20€. J'ai laissé la voiture, peu être que quelqu'un les a pris".



"Il vole la voiture et en plus, il conduit sans permis"



Pour la procureur, les choses sont claires : "Ce sont des faits anciens, car nous avons eu du mal à mettre la main sur lui. Ce jour-là, il fait une crise de jalousie et l'agrippe de force pour la maintenir contre son gré dans la voiture. Il vole la voiture et en plus, il conduit sans permis. Je demande 4 mois de prison assortis d'un mandat de dépôt et 1000€ d'amendes".



"Il n'est pas responsable de la lenteur de la procédure, 4 mois de prison en plus ce n'est rien pour nous, mais pour lui c'est énorme. Le vol ? Il a laissé la voiture et les clés dessus, il n'y a pas d'intention de vol. C'était la fin de leur relation, il voulait récupérer ses affaires. Il n'y a pas la preuve de qui dit la vérité, il n'y a rien dans ce dossier ! Je vous demande la relaxe pour les faits de vol" plaide la défense.



Après délibération, la présidente rappelle que le fait d'utiliser un objet sans l'accord du propriétaire est considéré par la loi comme un vol ! Elle prononce une peine de 4 mois de prison assortie d'un mandat de dépôt. Jordan F. purgera une peine totale de 16 mois de détention.





