Recherché depuis mars, le cambrioleur enfin trouvé

L’incident est malheureusement banal. Un cambriolage de nuit à Saint-Paul qui a laissé une famille sans ordinateur, téléphones, bijoux, portefeuilles et voiture en mars dernier.



Mais le prévenu était devant le tribunal correctionnel ce jeudi en comparution immédiate. L’homme de 31 ans n’en est pas à son premier cambriolage ; une dizaine de condamnations figurent sur son casier judiciaire depuis 2004. Il a déjà fait plusieurs années de prison et sortait d’ailleurs de détention l’année dernière.



Les faits remontent à mars dernier. Depuis, il est introuvable. Ayant enfin mis la main sur lui, la justice a préféré le juger au plus vite.



Le soir des faits, le prévenu aurait parcouru plusieurs kilomètres à pieds de Saint-Leu à Saint-Gilles. N’ayant pas de véhicule pour rentrer chez lui, et ayant retrouvé un groupe de personnes prêts à cambrioler un appartement à Saint-Paul, il s’est joint à eux ; rentrant après le cambriolage avec la voiture volée.



"Ça fait combien de fois qu’on le met en garde ?" demande la procureure qui requiert huit mois de prison et mandat dépôt avec du sursis mis à l’épreuve.



"Je regrette, je veux indemniser les parties civils", avait-il déclaré au procureur lors de son interrogation plus tôt.



Il écope enfin de huit mois de prison et l’obligation d’indemniser les victimes à hauteur de plus de 3000 euros.