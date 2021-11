Bien être Recette naturelle bien être : la soupe à la pastèque et au melon miel

Cette soupe à la pastèque et au melon, si facile à réaliser, a des vertus incroyables. Elle agit sur la minceur, la rétention d'eau, la digestion ou encore la fatigue. Un véritable booster pour notre corps. Par NP - Publié le Mardi 23 Novembre 2021 à 09:31

Ingrédients



-1 melon miel

-1/2 melon d'eau (pastèque)

-2 cuillères à soupe de gingembre en poudre ou 5 grammes de gingembre frais

-5 feuilles de menthe

-1 citron vert



Préparation

1/ Epluchez les melons, épépinez-les, et coupez-les en morceaux (petits carrés)

2/ Presser le citron vert

3/ Lavez les feuilles de menthe

4/ Mixez les fruits avec le jus de citron, le gingembre et la menthe

C'est prêt!





Son secret ?

C'est une soupe anti-eau (anti-rétention), qui redonne de l'énergie grâce au gingembre.



Mon conseil

Servez la soupe glacée, et n'hésitez pas à la mettre au congélateur, 1h avant de la servir. Vous trouverez du gingembre en poudre en grandes surfaces, sur le marché, dans les magasins Bio.