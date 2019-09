<<< RETOUR Département de La Réunion

Réception des principaux et gestionnaires des collèges et remise de distinctions aux collégiens à la Villa du Département

Le Président du Département, en présence de Francis Fonderflick, Secrétaire général de l’Académie de La Réunion, représentant Monsieur le Recteur, et des Elus de la Collectivité, a reçu ce mercredi 11 septembre dans les jardins de la Villa du Département, les principaux et gestionnaires de collèges.



Un moment convivial et d’échange pour rappeler l’action départementale en faveur des collèges et des collégiens



Le Département est le partenaire essentiel de la réussite éducative et de l’épanouissement des collégiens. Aussi, cette rencontre a permis au Président de rappeler l’action départementale en faveur des collèges et collégiens et de dresser un bilan des actions menées par la Collectivité en faveur de la réussite éducative : « Nous avons souhaité vous recevoir pour vous dire combien vos fonctions stratégiques sont capitales pour le bien-être et le développement éducatif des 60 000 collégiens de l’île. Avec l’ensemble des équipes éducatives, le personnel administratif et les agents techniques, vous vous êtes attachés à préparer au mieux la récente rentrée scolaire 2019-2020. Cette dernière s’est globalement déroulée dans de bonnes conditions au niveau des 77 collèges publics et des 7 collèges privés. Nous ne disposons plus d’une vision claire et sereine quant à nos recettes fiscales locales ou la gestion du quota des emplois aidés par l’État. Malgré tout, notre institution s’engage avec un budget de 41 millions d’euros par an dans la gestion, l’entretien, l’aménagement, la réhabilitation et la construction des établissements » a déclaré le Président.



Le Département rénove, entretient et construit les collèges publics



Le Président a par ailleurs annoncé aux invités la construction de deux nouveaux collèges livrés en 2021 dans le quartier de Rocquefeuil (Saint-Paul) et à la Plaine des Palmistes en 2022. « Un autre est à l’étude sur la commune de la Possession. Pour tous les autres travaux, nous avons établi un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) jusqu’à 2021 d’un montant total de 135 millions d’euros » souligne le Président.



Les collèges : un lieu d’épanouissement et d’apprentissage



Au-delà des aspects bâtimentaires et des conditions de travail, le Président a rappelé les actions volontaristes menées dans le cadre de la politique éducative qui se décline en cinq axes :



- l’ouverture vers l’extérieur, aussi bien dans l’océan Indien, que dans les Etats membres de l’Union Européenne, à travers des voyages pédagogiques soutenus dans le cadre du Projet Educatif des Collèges,



- l’innovation par le déploiement du plan numérique. Tous les collèges sont câblés et connectés et 33 d’entre eux bénéficient d’une expérimentation concernant l’équipement individuel mobile (EIM) dans le cadre d’un partenariat entre le Rectorat et le Département ;



- la mobilisation des collégiens à travers des opérations telles que « NO GASPI », « Embellissement des collèges » ou le « film scolaire », 3 concours relancés pour la nouvelle « saison ».



- le développement de la citoyenneté, avec le Conseil départemental des Jeunes, qui fêtera ses trente ans d’existence au mois d’octobre prochain. Le CDJ mène des actions très variées et de qualité telles que la sensibilisation à la sécurité routière, la lutte contre les addictions, le renforcement des liens intergénérationnels, le soutien des sans-abris, … ;



Puis, l’initiation au sport de compétition à travers le soutien à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). « Le sport, dans les établissements scolaires, est également fondamental pour la santé de nos jeunes et pour prévenir l’obésité liée à la « mal bouffe ». C’est la raison pour laquelle nous organiserons pour la 2ème fois consécutive le « Challenge Sportif départemental des Collèges » le 2 octobre prochain où nous attendons près de 1 000 collégiens de toutes les micro-régions de l’île.» ajoute le Président.



Cette rencontre a également été l’occasion pour le Président de rappeler l’opération « Bwa de Kartié », redonner vie aux arbres endémiques au sein des quartiers, lancée il y a quelques semaines « l’histoire, l’identité et le nom de nos quartiers sont fortement marqués par la biodiversité originelle de notre île. Bois de Nèfles, Bois d’Olive, Bois Blanc, Bois Rouge, Palmiste rouge et bien d’autres encore en sont l’illustration. Les habitants, et notamment les jeunes générations de ces quartiers, doivent renouer avec cette histoire. Préserver ces espèces endémiques est une responsabilité importante : si le Bois de Nèfles disparaît à La Réunion, il disparait de la surface du globe » et d’annoncer prochainement une sensibilisation dédiée aux addictions.



Une alimentation de qualité locale de saison pour les 35000 demi-pensionnaires



S’agissant de la nourriture proposée aux collégiens, les cuisines centrales produisent et servent plus de 4 millions de repas par an à 35 000 demi-pensionnaires chaque jour, ce qui équivaut à l’achat de 10M€ de denrées par année scolaire. L’objectif de la Collectivité est de continuer à augmenter la part des produits « péï » dans l’assiette des collégiens. « Nous sommes aujourd’hui à 40% de part de viandes, fruits et légumes locaux. Nous devrons atteindre, globalement, au moins 60% d’ici 2025 en aidant par ailleurs, nos agriculteurs à produire en quantité et en qualité. Il convient notamment de favoriser la filière de l’agriculture raisonnée à travers notre Plan AGRIPéi. Par ailleurs, cette année nous allons commencer à innover avec le service d’un repas végétarien une fois par semaine, à partir de ce mois de novembre. Les retours qui ont été faits sur les ateliers de travail ont montré une dynamique qui nous permettra de pouvoir répondre sereinement à cette nouvelle orientation réglementaire » explique le Président.



Douze jeunes honorés de la médaille départementale



Le Département a souhaité, à l’occasion de ce rendez-vous annuel, valoriser des classes ou des jeunes qui ont reçu une distinction au niveau national en leur remettant la médaille départementale. «Nous sommes confiants en l’avenir de notre jeunesse et très fiers de ces réussites. Ils portent au plus haut niveau le département et l’Académie de La Réunion » a indiqué le Président.



Concours CGENIAL : Le « concours CGénial » est destiné à promouvoir les sciences et s’adresse aux élèves de collèges et lycées. L’équipe du collège Plateau Goyaves de Saint-Louis remporte le Prix Club scientifique, catégorie collège, pour son projet « Surfons sur la vague avec l’énergie houlomotorice ». Lauréats : Rachid Mohamed, Saravanen Ossala, Judicael Pedro, Lina Temot ;



Plumier d’Or : un concours de langue française destiné aux élèves de 4e des collèges. Il est parrainé par le Sénat, la Marine nationale et de nombreux mécènes. Lauréats : Zacharie Payet du collège Edmond Albius ; Emma Assing-Leung-Tsui du collège Titan.



Entreprendre Pour Apprendre (EPA) : Entreprendre Pour Apprendre propose aux jeunes une expérience unique, pragmatique, et fédératrice, en accord avec la pédagogie active du « apprendre en faisant » : elle permet d’appliquer les connaissances scolaires et développer ses compétences par le projet collectif ; elle fait découvrir les métiers et ouvre des perspectives ; elle initie à la vie économique et au travail en groupe ; elle développe l’autonomie, la responsabilité, la créativité, la confiance en soi et la prise d’initiatives. Lauréats : Laëtitia Bhugea, Lauria Élie, Rafaëlle Damour, Audrey Roger, Aline Illan, du collège de Cambuston.



Prix littéraire « Boris Gamaleya » : 1er prix : Néo Crambes pour son écrit intitulé « À papy ».



Les radios des collèges : Collégiens animant des émissions sur Radio A.C.B. (Animation Collège Bernica) et Radio Soleil dont les studios se trouvent au collège Jules Solesse ;



Soan Arhiman : 5ème au collège Joseph Bédier - The Voice Kids Département de La Réunion Lu 151 fois





