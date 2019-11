Communiqué Réception des Révoltés du 974 à la préfecture, ce mardi 26 novembre 2019 à 12h30





Il était important pour nous, de montrer une autre image des gilets jaunes à la Réunion, que celle des bloqueurs, des « en-profiteurs » et des casseurs. Il était également important de montrer une autre facette de la lutte, la nôtre, celle de la souffrance face aux « dysfonctionnements » de l’institution judiciaire*.



Ces dernières semaines nous ont permis de présenter et d’exporter nos affaires dans les réseaux militants métropolitains (chaînes de télévision et d’information nationales, webtv « Rond-Point 2.0 » et Priscillia Ludosky, personnalité incontournable des Gilets Jaunes).



Même si la presse locale est bien souvent passée à côté de nos affaires, se faisant indirectement complice des puissants qui nous affligent, il nous est indispensable de nous médiatiser nous même et de saisir directement le Préfet de La Réunion pour l’informer des dysfonctionnements grave que nous estimons inadmissibles dans un état de droit. L’état doit être mis devant ses responsabilités.



Le bureau des Révoltés du 974



* les réseaux d’affaires se permettent toutes les dérives et sont couverts par l’institution judiciaire



