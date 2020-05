Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE Réception de la première machine de production de masques pour La Réunion et réception de masques en provenance de Tianjin Le Président de la Région, Didier ROBERT, la vice Présidente, Yolaine COSTES et le Consul Général de Chine, Monsieur Zhihong CHENG, ont réceptionné ce 25 mai à l’aéroport Roland Garros, via un vol affrété Air Austral de Tianjin, la première machine de fabrication de masques pour La Réunion ainsi qu’une commande de masques FFP2 et chirurgicaux. Cette commande de masques correspond à une donation des acteurs chinois de la Réunion et de Chine grâce au jumelage entre la Région et la ville de Tianjin.





Pour rappel, plus de 3millions et demi de masques ont été commandés par la Région depuis le début de la crise liée au Covid19 à La Réunion.



Ce lundi 25 mai, plus de 220m3 de fret au total sont arrivés à La Réunion. Dans l’avion de ce lundi 25 mai, il y avait 2,6 millions masques :



Pour la Région : masques FFP2 et masques chirurgicaux

Des masques chirurgicaux correspondant à une donation par des acteurs chinois de la Réunion et de Chine pour les associations chinoises de l’île regroupées au sein de la FAC (Fédération des Associations Chinoises de la Réunion) et pour les communes réunionnaises jumelées avec des régions ou villes de Chine.

Des masques pour la relance économique : pour les organisations professionnelles comme la FRBTP... La coopération et le jumelage entre la Région Réunion et la ville de Tianjin et l’appui du Consulat de Chine ont permis notamment d’obtenir une priorisation des commandes de la Région et ont facilité la logistique de ces commandes dans un contexte particulièrement tendu en Chine durant cette crise sanitaire.



La totalité des équipements réceptionnés à ce jour est gérée par les FAZSOI qui répartit le stock dans ses entrepôts à la base aérienne de Gillot et au RSMA de St-Pierre. La commande de ce jour est marquée par l’arrivée de la première machine de production de masques. En effet, deux industriels réunionnais, monsieur Alfred CHANE PANE de Corail Hélicoptère et monsieur Gérard D’ABBADIE de groupe de santé "les flamboyants" ont fait le choix d’investir et faire l’acquisition de machines qui vont permettre de fabriquer des masques FFP2 et chirurgicaux à La Réunion. Ils seront capables de produire plus d’un million de masques par semaine. Un volume largement suffisant pour le territoire réunionnais.Pour rappel, plus de 3millions et demi de masques ont été commandés par la Région depuis le début de la crise liée au Covid19 à La Réunion.Ce lundi 25 mai, plus de 220m3 de fret au total sont arrivés à La Réunion. Dans l’avion de ce lundi 25 mai, il y avait 2,6 millions masques :Pour la Région : masques FFP2 et masques chirurgicauxDes masques chirurgicaux correspondant à une donation par des acteurs chinois de la Réunion et de Chine pour les associations chinoises de l’île regroupées au sein de la FAC (Fédération des Associations Chinoises de la Réunion) et pour les communes réunionnaises jumelées avec des régions ou villes de Chine.Des masques pour la relance économique : pour les organisations professionnelles comme la FRBTP...La coopération et le jumelage entre la Région Réunion et la ville de Tianjin et l’appui du Consulat de Chine ont permis notamment d’obtenir une priorisation des commandes de la Région et ont facilité la logistique de ces commandes dans un contexte particulièrement tendu en Chine durant cette crise sanitaire.La totalité des équipements réceptionnés à ce jour est gérée par les FAZSOI qui répartit le stock dans ses entrepôts à la base aérienne de Gillot et au RSMA de St-Pierre.











Dans la même rubrique : < > Rencontre avec les apprentis du CFA Léon Legros et remise de masques Eïd Mubarak