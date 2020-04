Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE Réception de 200 000 masques chirurgicaux commandés par la Région Réunion





Ce stock est destiné en priorité aux personnels soignants afin de ne jamais tomber en pénurie.

Didier ROBERT annonce la création d’une filière de masques chirurgicaux type FFP2 à La Réunion avec un matériel pour la création d’une structure locale et ainsi gagner en autonomie compte tenu des difficultés d’acheminement et de la nécessité d’assurer ces protections sur la durée.





" Au total, depuis fin mars, c’est une commande de plus de 3 millions de masques que nous avons engagé, en concertation avec l’Etat et l’ARS. Ce matin, ce sont 200 000 masques, qui ont transité par Liège, puis par Paris, pour enfin arriver à La Réunion. Il est de plus en plus difficile aujourd’hui de sortir du matériel de santé puisque les règles administratives sont en train d’évoluer, et puis il y a aussi cette difficulté d’acheminement lié à la problématique logistique de transport. Ce stock est destiné en priorité aux personnels soignants afin de ne jamais tomber en pénurie.



Nous réfléchissons aujourd’hui pour voir dans quelle mesure lancer et accompagner la production de masques en tissu.

En matière d’anticipation, nous travaillons également avec un industriel pour l’approvisionnement d’un matériel de production de masques à La Réunion. L’objectif, c’être indépendant pour la production de ces produits rares et utiles. "



Didier ROBERT,

Président de la Région Réunion



