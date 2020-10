A la Une . Recentralisation du RSA : Le Département et l'Etat se mettent au point

Le Département et la préfecture de La Réunion ont présenté le travail déjà réalisé en vue de la recentralisation du RSA inscrite dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. Par Baradi SIVA - Publié le Vendredi 16 Octobre 2020 à 12:43 | Lu 217 fois





Jacques Billant, préfet de La Réunion, représente l'Etat dans cette évolution des responsabilités : "Il s'agit désormais d'acter recentralisation au 1er décembre de l'orientation. Ici à La Réunion, elle est inédite par le nombre bénéficiaires (100 000)." Il rappelle : "La recentralisation a été demandée par le Département pour avoir des marges de manoeuvres financières. Mais cela ne signifie en rien un désengagement du Département qui pourra mieux accompagner les bénéficiaires relevant de ses compétences." Le rendez-vous a été donné ce matin à la CAF de Beauséjour entre les différents acteurs sociaux de La Réunion pour évoquer le dossier de la recentralisation du RSA . L'objectif était d'évoquer la dimension "orientation renforcée" avec Pôle Emploi, les Missions Locales et la CAF."L'orientation" devient d'ailleurs une nouvelle compétence de la Caisse d'allocations familiales. Elle vise à engager rapidement le bénéficiaire de RSA vers un parcours d'insertion correspondant à ses besoins et avec un accompagnement adapté mais aussi à lui désigner un opérateur qui assurera son accompagnement.Cyrille Melchior déclare : "La recentralisation est plus qu'un acte financier. Nous sommes bien dans processus où ce sont citoyens qui nous ont interpellé et collectivement nous nous sommes efforcés d'apporter une réponse."Jacques Billant, préfet de La Réunion, représente l'Etat dans cette évolution des responsabilités : "Il s'agit désormais d'acter recentralisation au 1er décembre de l'orientation. Ici à La Réunion, elle est inédite par le nombre bénéficiaires (100 000)." Il rappelle : "La recentralisation a été demandée par le Département pour avoir des marges de manoeuvres financières. Mais cela ne signifie en rien un désengagement du Département qui pourra mieux accompagner les bénéficiaires relevant de ses compétences."

