Recensement de la population 2022





Si vous êtes concerné, vous allez recevoir la visite des agents recenseurs de la CIVIS. Une cinquantaine d’agents sillonneront le territoire afin de vous rencontrer.



C’est encore plus simple sur internet !

Des codes d’accès vous seront remis par les agents recenseurs de la CIVIS pour remplir le formulaire en ligne.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : Le-recensement-et-moi.fr

C’est utile pour vivre aujourd’hui et construire demain ! Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et détermine la population officielle de chaque commune. Bien plus qu'une simple collecte de données, le recensement contribue à ajuster et développer l’action publique de proximité en déterminant le budget des communes.

C’est ainsi que sont décidés la construction des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraites, déchèteries, etc.), la préparation des programmes de rénovation des quartiers, le développement des moyens de transports, etc. C’est sûr : vos données sont protégées ! Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l’argent.



