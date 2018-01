Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et détermine la population officielle de chaque commune. La campagne 2018 de recensement aura lieu du 1er février au 10 mars.Bien plus qu'une simple collecte de données, le recensement contribue à ajuster et développer l’action publique de proximité avec par exemple l’implantation des équipements collectifs tels que les écoles ou les hôpitaux. C’est pourquoi votre participation est essentielle !Si vous recevez la visite d’un agent recenseur, la CIVIS et l’INSEE vous demandent de lui réserver le meilleur des accueils. Les données que vous lui fournirez lors de l’enquête resteront strictement confidentielles.La CIVIS vous remercie de votre participation active !Source : http://civis.re/index.php/la-civis/actualites-en-vedette/civis-actus/444-recensement-2018-de-la-population Plus d'informations sur le site http://www.le-recensement-et-moi.fr/