Faits-divers Recel, séquestration avec arme, extorsion: Le procès de 7 prévenus renvoyé en mai prochain

Bien qu’en nombre limité, les audiences se poursuivent au tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Hier, la cour sudiste a dû se prononcer sur deux affaires. L’une d’elles, qui concerne une grosse affaire de vols avec violences survenue il y a un an, a été renvoyée au 14 mai prochain.



La première concerne un prévenu âgé de 28 ans, Thomas R., jugé pour rébellion avec arme en récidive et violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, toujours en récidive, le 31 juillet 2019. Pour ces faits, le prévenu a écopé de trois ans de prison, dont un an de sursis probatoire, mais aussi de deux ans de soins. Il a été maintenu en détention.



L’autre affaire concernait une série de recels provenant de vols commis en février 2019. Les prévenus, au nombre de 7 (Idrisse S., Grégory F., Kamardine SD. Ambdilhafart M., Mirkafi M., Wilson A. Et Jean-Christian T.) avaient commis des cambriolages aussi bien à Saint-Denis qu’au Tampon, en passant par Saint-Louis. Ils étaient jugés pour recel en récidive, arrestation, enlèvement et extorsion avec violences.



L’affaire a été renvoyée au 14 mai prochain à 14h. En attendant, les trois premiers prévenus ont été maintenus en détention. Les quatre autres (Ambdilhafart M., Mirkafi M., Wilson A. et Jean-Christian T.) ont de leur côté été laissés libres sous contrôle judiciaire. Nicolas Payet Lu 1129 fois







Dans la même rubrique : < > St-Paul: Le centre de soins Kaz Oté cambriolé Accident mortel du Chaudron: Le chauffeur et son complice jugés ce vendredi